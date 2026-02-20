Goal.com
Thomas Hindle

ترجمه

نظرة مسبقة على الأمريكيين في الخارج: كريستيان بوليسيتش يواصل تعافيه من الإصابة، وحاجي رايت قادر على حمل كوفنتري، وبالوغون يتطلع إلى مواصلة أدائه الرائع

كريستيان بوليسيتش يسعى لاستعادة لياقته البدنية مع ميلان، ويمكن لفولارين بالوغون أن يمنح فريقه ثلاث نقاط مهمة إذا واصل أداءه الحالي.

وهكذا يمر الموسم الأوروبي. هذه أيام صعبة للتفكير، خاصة في عام كأس العالم. عادةً، يمكن بناء الروايات وتحديد الموضوعات. ولكن في الوقت الحالي، هناك قلق طفيف. يبدو أن كل شيء موجه نحو البطولة هذا الصيف. هناك شعور بأن الجميع يريدون الحفاظ على لياقتهم البدنية وصحتهم والقتال من أجل الحصول على مكان في الفريق.

بالطبع، كل هذه الأمور مترابطة. لا يمكنك الحفاظ على لياقتك بدون اللعب. ولا يمكنك المنافسة على مكان في الفريق إذا لم تكن تؤدي بشكل جيد. من المضحك كيف تسير الأمور. وفي الوقت الحالي، تبدو الأمور غير مستقرة بعض الشيء مع المنتخب الأمريكي. كان ضم ويستون ماكيني للمنتخب موضع تساؤل قبل بضعة أشهر. الآن، يقدم أداءً جيدًا، ويبدو أنه سيبدأ المباراة. كان كريستيان بوليسيتش أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لعدة أشهر، لكنه عانى من الإصابات مؤخرًا. ستكون لياقته البدنية مصدر قلق كبير لموريسيو بوكيتينو.

ثم، في مركز المهاجم، هناك منافسة. إذا كان فولارين بالوغون وريكاردو بيبي هما الأول والثاني، فمن سيحصل على المركز الثالث؟ هاجي رايت وباتريك أجيمانج يتمتعان بموسمين متشابهين بشكل ملحوظ، وكلاهما يجدان مستواهما في الوقت المناسب تمامًا. كلاهما لديه مباريات حاسمة هذا الأسبوع حيث يقاتلان من أجل الصعود.

تستعرض GOAL بعض أهم الأحداث التي يجب متابعتها بين الأمريكيين في الخارج هذا الأسبوع...

  • هل سيعود كريستيان بوليسيتش؟

    كريستيان بوليسيتش ظل على هامش الفريق لعدة أسابيع حتى الآن. استمتع اللاعب الأمريكي ببداية رائعة للموسم تحت قيادة ماكس أليجري، وكان بالتأكيد من بين أفضل اللاعبين في الدوري الإيطالي في بداية الموسم. لكن مستواه تراجع بعد ذلك. بدأ ميلان يعاني. وتعرض بوليسيتش للإصابات والكدمات التي عانى منها طوال مسيرته حتى الآن. كان رد أليجري هو إعادة بوليسيتش إلى التشكيلة ببطء. غاب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع كاملة قبل أن يشارك كبديل في الفوز 2-1 على بيزا في 13 فبراير. تبع ذلك بمشاركة لمدة ثماني دقائق في التعادل 1-1 مع كومو المتألق في منتصف الأسبوع.

    يقدم هذا الأسبوع فرصة أخرى. بارما يحتل المركز 12، لكنه يقدم أداءً سيئًا للغاية. سجل الفريق أربعة أهداف فقط في آخر خمس مباريات، وتلقى أربعة أهداف في أسبوعين متتاليين. إنه وقت جيد لمواجهته، وقد يحظى بوليسيتش بفرصة للعب لبضع دقائق قبل انعقاد معسكر المنتخب الأمريكي.

    حاجي رايت يقود كوفنتري

    كوفنتري في تراجع. بعد مرور شهرين على بداية الموسم، كان فرانك لامبارد يقود فريق سكاي بلوز إلى الفوز بالبطولة. خسروا في نهائي التصفيات العام الماضي، لكن هذا الموسم بدا وكأنه الموسم الذي سيحققون فيه كل شيء. كنا نعتقد أن كوفنتري سيحقق الفوز بسهولة.

    حسنًا، الأمور تتغير بسرعة، وحتى لو كانوا لا يزالون في صدارة الدوري، فإن تقدمهم بنقطة واحدة يبدو غير مستقر. لكن هاجي رايت هو الرجل الذي يبقيهم على قيد الحياة في الوقت الحالي. بدا أن مباراة منتصف الأسبوع مع ميدلسبرو - الذي كان يتصدر الجدول في ذلك الوقت - ستحدد بطل الدوري. من يفوز في تلك المباراة سيكون بالتأكيد الأقرب للفوز باللقب. وتولى رايت زمام الأمور. سجل الأمريكي ثلاثة أهداف ونفذ كوفنتري هجوماً مضاداً رائعاً على أرضه. لم يكن هذا كرة القدم الجذابة التي شاهدناها في بداية الموسم. لكن ذلك لم يكن مهماً. حصل كوفنتري على النقاط الثلاث. لكن المهمة لم تنتهِ هنا. لا يزال هناك 14 مباراة متبقية. قد يكون وست بروميتش ألبيون يقاتل من أجل البقاء في الدوري، ويمر بفترة سيئة، لكنه سيكون مستعداً بالتأكيد. سيتعين على رايت أن يقدم أداءً رائعاً مرة أخرى.

    فولارين بالوغون، يبني على مباراة كبيرة

    كان على باريس سان جيرمان أن يجعل المباراة أسهل ضد موناكو في منتصف الأسبوع. قد يكون الفريق يعاني في الدوري الفرنسي، لكنه يتمتع بجودة أعلى من معظم الفرق في دوري أبطال أوروبا، كما أنه حامل اللقب. ما السبب الذي جعل المباراة صعبة عليه؟ فولارين بالوغون، الذي كان رائعاً في تلك الليلة. سجل هدفين في 83 دقيقة من الأداء الرائع. في الحقيقة، كان تأثيره الإجمالي على اللعب محدودًا إلى حد ما. فقد أكمل 12 تمريرة فقط في ذلك اليوم، وحقق أربع لمسات في منطقة جزاء الخصم.

    لكن اثنتين منها انتهتا بأهداف. وحتى لو خسر موناكو، فقد كان هذا أداءً مثيرًا للإعجاب للغاية. التحدي الآن هو الحفاظ على هذا الأداء. ستراسبورغ، ليل ومارسيليا عانت جميعها مؤخرًا. حان الوقت الآن لموناكو وبالوغون للصعود في الترتيب. لن يكون لينس، المتصدر للجدول، خصمًا سهلاً، لكن الأداء الجيد من بالوغون سيكون بداية جيدة.

    ويستون ماكيني ويوفنتوس يحققان الفوز أخيرًا

    على الرغم من كل ما قيل عن مستوى ماكيني، إلا أن يوفنتوس كان ضعيفًا في الآونة الأخيرة. خسر البيانكونيري ثلاث مباريات من أصل أربع، بما في ذلك هزيمة قاسية 3-2 أمام إنتر ميلان، والتي دفعت كبار الشخصيات في النادي إلى الظهور في عناوين الصحف بعد تعليقاتهم على قرارات التحكيم. سجل ماكيني، في تلك الفترة، أربعة أهداف. باختصار، يقدم الأمريكي بعضًا من أفضل أداء في مسيرته، لكن ذلك لم ينعكس على زملائه.

    تبدو الكثير من المباريات حاسمة في هذه الأيام. يوفنتوس، بعد بداية قوية، يتراجع عن المنافسة الأوروبية. الهزيمة الثقيلة 5-2 أمام غالطة سراي في منتصف الأسبوع وضعت حملته في دوري أبطال أوروبا في خطر. بعبارة أخرى، عليه أن يبدأ في الفوز بالمباريات - وفي أقرب وقت ممكن. سيكون فريق كومو الصعب، على أرضه، بداية صعبة.

    باتريك أجيمانغ، لاعب ديربي الرئيسي

    باتريك أجيمان أصبح لاعباً بارزاً. من المفهوم أن المهاجم واجه صعوبة في التكيف مع كرة القدم الإنجليزية. كانت المباريات سريعة جداً وجسدية جداً بالنسبة للاعب شارلوت إف سي السابق، ولم ينسجم تماماً في أيامه الأولى في ديربي. لكن الأمور تغيرت الآن. أصبح أجيمانج لاعباً أساسياً في الفريق، حيث تم تعيينه مهاجماً أساسياً بلا منازع، وأصبح محور الفريق الذي يبدو أكثر راحة في التعامل مع الكرة. سجل 10 أهداف هذا الموسم، ويبدو أنه قادر على تسجيل المزيد.

    سيكون خصم هذا الأسبوع، واتفورد، منافسًا مثيرًا للاهتمام. كان الفريق في صدارة التصفيات قبل شهر، لكنه لم يحقق أي فوز في آخر ثماني مباريات. في المقابل، سجل ديربي 11 هدفًا في آخر خمس مباريات، ويبدو أكثر صلابة دفاعيًا في الآونة الأخيرة. هذا فريق يفتقر إلى الثقة في مواجهة مهاجم يزخر بها.

