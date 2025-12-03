أعاد للأذهان "نطحة زيدان" .. لقطة "غير رياضية" من لاعب البحرين في مباراة العراق بكأس العرب 2025

منتخب العراق الأول لكرة القدم حقق فوزًا مهمًا للغاية على البحرين، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العرب "فيفا 2025".

منتخبا البحرين والعراق يتواجدا في "المجموعة الرابعة"، ببطولة كأس العرب التي تستضيفها دولة قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025؛ إلى جانب كل من الجزائر والسودان.

وتقدم المنتخب العراقي بهدفين متتاليين، عن طريق كل من الحارس إبراهيم لطف الله بـ"الخطأ في مرماه" ومهند علي، في الدقيقتين 10 و25؛ قبل أن تقلل البحرين الفارق في الدقيقة 79، بواسطة هشام السيد.

وبهذه النتيجة.. يتصدر العراقيون جدول ترتيب "المجموعة الرابعة"، برصيد 3 نقاط بعد نهاية الجولة الأولى؛ وبفارق نقطتين عن الجزائر والسودان اللذين تعادلا (0-0)، عصر اليوم الأربعاء.

ومن ناحيته.. تجمد منتخب البحرين الأول لكرة القدم عند "0 نقاط"، في المركز الرابع والأخير بجدول ترتيب المجموعة.