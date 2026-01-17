نصف مليون يورو في مهب الريح.. لصوص الفنادق ينهبون ثروة نجم ميلان!

بقيادة فنية من ماسيميليانو أليجري، واصل نادي ميلان مطاردته الشرسة للصدارة بفوز ثمين خارج الديار على كومو بنتيجة 3-1، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني خلف إنتر.

وعلى الرغم من البداية الصادمة باستقبال هدف مبكر، إلا أن "الروسونيري" أظهر شخصية قوية؛ حيث عاد كريستوفر نكونكو بالتعادل من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يفرض النجم أدريان رابيو نفسه نجماً للمباراة بتسجيله هدفين متتاليين في الشوط الثاني، أحدهما بصناعة رافاييل لياو.

أما النجم الألماني نيكلاس فولكروج، فقد شارك كبديل في الدقيقة 70 مكان نكونكو ليمنح فريقه الكثافة الهجومية اللازمة لتأمين الفوز. لكن هذه التضحية من أجل شعار ميلان كلفت اللاعب الكثير، إذ استغل اللصوص غيابه عن غرفته لنهب مقتنيات بنصف مليون يورو، ليخرج فولكروج من المباراة بنقاط الفوز الثلاث، وبخسارة شخصية فادحة خارج الملعب.