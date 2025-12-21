Mohamed Salah Egypt 2025Getty
"ندعمه في كل ما يفعل".. حسام حسن يوضح حقيقة رحيل صلاح عن ليفربول في الميركاتو الشتوي

دوري روشن السعودي أبرز المهتمين بالتعاقد مع صلاح...

يواصل محمد صلاح، إثارة الجدل حول انتقاله بعد أن أثار عاصفة في ليفربول، لكن مدرب منتخب مصر حسام حسن نفى أي إشارة إلى أن الفرعون المصري يمر بأزمة في الوقت الحالي.

وكان صلاح قد تم استبعاده من التشكيلة الأساسية لخمس مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي قبل انضمامه إلى منتخب بلاده للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، مما أدى إلى إثارة الشكوك حول مستقبله.

  • صبر صلاح نفذ

    بعد أن أصيب بخيبة أمل من الجلوس على مقاعد البدلاء في ليفربول، شعر صلاح بالحاجة إلى التحدث علناً بعد أن شارك في مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 3-3 في ليدز. واتهم بطل الدوري الإنجليزي بالتخلي عنه، واعترف بتدهور علاقته العملية مع المدرب أرني سلوت.

    تم استبعاده بعد ذلك من مباراة دوري أبطال أوروبا ضد إنتر، قبل أن يتم استدعاؤه مرة أخرى بعد محادثات داخلية في أنفيلد، وجلسة لتقريب وجهات النظر مع سلوت، وساهم في الفوز على برايتون، بالمباراة التي صنع فيها صلاح تمريرة حاسمة. ثم ودّع إنجلترا عندما غادر مع منتخب بلاده، ليشارك في كأس أمم إفريقيا.

    حسام حسن يطمئن الجماهير

    يقول حسن إنه لم يلاحظ أي شيء في معسكره يشير إلى أن اللاعب البارز البالغ من العمر 33 عامًا قد تشتت انتباهه بسبب الأحداث الجارية على مستوى النادي. وقال للصحفيين: "معنويات صلاح في التدريبات عالية جدًا، كما لو كان قد بدأ للتو مع المنتخب الوطني، وأعتقد أنه سيخوض بطولة رائعة مع بلده. أشعر أن دافعه قوي جدًا. صلاح هو أيقونة وسيظل كذلك. إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، وأنا أدعمه في كل ما يفعله".

    بينما يسعى ليفربول إلى طي صفحة هذه الحادثة المؤسفة، لا تزال الأسئلة تتردد حول المدة التي سيبقى فيها صلاح - الذي وقع على تمديد عقده لمدة عامين فقط في أبريل الماضي - في قلعة أنفيلد.

    يقال إن أندية دوري روشن السعودي، أبدت اهتمامها مرة أخرى، حيث تستعد الفرق ذات الإنفاق الكبير في الشرق الأوسط لتقديم عروض مغرية للاعب الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين.

    وأضاف حسن أن صلاح يركز تمامًا على المهمة التي بين يديه، ولا يوجد ما يشير إلى أن رأسه قد انشغلت بمناقشة تحدي جديد. وأضاف مدرب الفراعنة: "لا أعتبر ما حدث له أزمة. هذه الأمور تحدث غالبًا بين اللاعبين والمدربين. لقد كنا على اتصال به هاتفياً منذ البداية، والتقيت به عندما انضم إلى معسكر المنتخب الوطني. تركيزه منصب بالكامل على البطولة".

  • صلاح يستمد قوته من المنتخب

    جيمي كاراجر هو من بين أولئك الذين توقعوا أن صلاح سيتحرك في أوائل عام 2026. يمكن أن يتم هذا التغيير مع إضافة ميدالية أخرى إلى مجموعته، حيث تتطلع مصر إلى الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثامنة.

    لم يذق صلاح طعم النجاح على المستوى الدولي، حيث عانى من هزائم مؤلمة في النهائيات في عامي 2017 و2022، لكنه ساعد مصر في التأهل إلى كأس العالم 2026 وسجل 63 هدفًا في 103 مباراة دولية، بعد أن ظهر لأول مرة مع المنتخب الأول في عام 2011.

    وواصل حسام حسن حديثه وقال: "كلما انخفض أداء صلاح مع ناديه، يستعيد قوته مع المنتخب الوطني ويصبح أفضل، سواء من خلال المساهمة في الأهداف أو التسجيل بنفسه. ثم يعود إلى ناديه أقوى. إنه بحاجة إلى الفوز بالكأس من خلال مساعدتنا ومساعدة نفسه".

    مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا

    ينتهي عقد صلاح الجديد في أنفيلد في صيف 2027. إذا تم الوفاء بشروط العقد، فسيكون قد أمضى عشر سنوات من الخدمة المخلصة مع ليفربول. سجل صلاح 250 هدفًا للريدز في 421 مباراة في جميع المسابقات، وحصل على جائزة الحذاء الذهبي أربع مرات.

    ستبدأ يوم الاثنين مسيرة جديدة نحو المجد في كأس الأمم الأفريقية على الأراضي المغربية، عندما تلتقي مصر مع زيمبابوي. وستقام جميع مباريات المجموعة الثلاث في أغادير، حيث ستواجه جنوب أفريقيا وأنجولا أيضًا في المجموعة الثانية. ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة في 18 يناير.

