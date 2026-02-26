"نحن نشرب البيرة الحقيقية!" - دانيال فارك يرد برد مضحك بعد أن طلب بيب جوارديولا من نجوم مانشستر سيتي الاستمتاع بالكوكتيلات

بعد أن قلص سيتي الفارق مع أرسنال بفوزه على نيوكاسل 2-1، قال جوارديولا للصحفيين إنه سيمنح لاعبيه ثلاثة أيام عطلة، حيث سيتم تشجيعهم على احتساء بعض الكوكتيلات.

وقال فاركي، مدرب ليدز، الذي يستعد لفريقه لمواجهة سيتي في نهاية هذا الأسبوع: "هذا هو الفرق بين الناديين، فهم يشربون الكوكتيلات والكايبيرينها، أما نحن فنشرب البيرة!"

وأضاف: "نتطلع إلى هذه المباراة، حيث سنواجه الفريق الأكثر نجاحًا على مدار السنوات القليلة الماضية. لقد فازوا بكل شيء، ولديهم أفضل اللاعبين والمدرب في العالم. إنها مهمة صعبة بالنسبة لنا، لكننا نتطلع إليها. بالطبع نحن الأقل حظًا، لكننا أظهرنا أننا قادرون على تقديم أداء قوي. لدينا فرصة لربح بعض النقاط".

عن التطور التكتيكي لغوارديولا: "بيب يتطور دائمًا ويسير دائمًا في الطليعة. بمجرد أن يتكيف الجميع، يتغير مرة أخرى. لقد أثر على اللعبة وألهمها. إنه ببساطة الأفضل. لديه ربما أفضل مهاجم في العالم، إرلينج هالاند، ويعرف كيف يستخدمه - الوحيد الذي يقترب منه هو دومينيك كالفيرت-لوين بالطبع. علينا أن نتأكد من أنه لا يتم وضعه في موقع مثالي لاستخدام مهاراته. لكن هناك لاعبون آخرون يمكنهم تسجيل الكثير من الأهداف، وليس إرلينج هالاند فقط".