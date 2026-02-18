"نحن نستحق ذلك!" - ميكيل أرتيتا يعترف بأن أرسنال "دفع الثمن" بسبب الإهمال في الهزيمة المفاجئة أمام وولفرهامبتون

وفي حديثه إلى قناة سكاي سبورتس بعد المباراة، قال أرتيتا: "من الصعب جدًا تقبل ذلك. في الشوط الثاني، لم نقدم الأداء المطلوب والفوز في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز. من الأفضل عدم الحكم على ذلك، فنحن جميعًا متأثرون عاطفيًا. علينا أن نتحمل النتيجة لأننا نستحقها.

من السهل جدًا أن تقول أشياء قد تضر بالفريق عندما تكون عاطفيًا. الجميع يريد أن يبذل قصارى جهده. عليك أن تمر بفترات صعبة. اليوم، في اللحظة الأخيرة، دفعنا الثمن. علينا أن نؤدي الأمور الأساسية بشكل أفضل بكثير مما فعلنا.

"اليوم علينا أن نقبل ذلك. علينا أن ننتقد أنفسنا لأن أداءنا لم يكن جيدًا بما يكفي. في الدوري، الحقيقة هي أننا لم نكن ثابتين خلال الأشهر القليلة الماضية. عليك أن تقف. عندما تمر بلحظة صعبة، علينا أن نظهر مدى رغبتنا في الفوز ومدى جودتنا. علينا أن نقف".