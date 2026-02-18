Getty Images Sport
"نحن نستحق ذلك!" - ميكيل أرتيتا يعترف بأن أرسنال "دفع الثمن" بسبب الإهمال في الهزيمة المفاجئة أمام وولفرهامبتون
أرسنال يهدر تقدمه بهدفين في الوقت الإضافي
أنهى بوكايو ساكا سلسلة من 15 مباراة دون تسجيل أي هدف، وسجل هدفًا مبكرًا في ملعب مولينوكس، بضربة رأس من عرضية ديكلان رايس بعد أن تم تجنيده في المركز رقم 10. ثم سجل بييرو هينكابي أول هدف له مع النادي منذ انتقاله في الصيف من باير ليفركوزن في بداية الشوط الثاني، حيث بدا أن أرسنال في طريقه لتحقيق النقاط الثلاث، لكن وولفز كان له رأي آخر.
سجل هوغو بوينو هدفًا رائعًا للفريق المضيف في الدقيقة 60، وعوقب آرسنال على أدائه الضعيف في الشوط الثاني عندما سجل ريكاردو كالافيوري هدفًا في مرماه في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليتعادل ولفرهامبتون.
أرتاتا: أرسنال "استحق" التعادل
وفي حديثه إلى قناة سكاي سبورتس بعد المباراة، قال أرتيتا: "من الصعب جدًا تقبل ذلك. في الشوط الثاني، لم نقدم الأداء المطلوب والفوز في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز. من الأفضل عدم الحكم على ذلك، فنحن جميعًا متأثرون عاطفيًا. علينا أن نتحمل النتيجة لأننا نستحقها.
من السهل جدًا أن تقول أشياء قد تضر بالفريق عندما تكون عاطفيًا. الجميع يريد أن يبذل قصارى جهده. عليك أن تمر بفترات صعبة. اليوم، في اللحظة الأخيرة، دفعنا الثمن. علينا أن نؤدي الأمور الأساسية بشكل أفضل بكثير مما فعلنا.
"اليوم علينا أن نقبل ذلك. علينا أن ننتقد أنفسنا لأن أداءنا لم يكن جيدًا بما يكفي. في الدوري، الحقيقة هي أننا لم نكن ثابتين خلال الأشهر القليلة الماضية. عليك أن تقف. عندما تمر بلحظة صعبة، علينا أن نظهر مدى رغبتنا في الفوز ومدى جودتنا. علينا أن نقف".
ساكا يزعم أن غرفة الملابس "مملة للغاية"
كما ظهر ساكا أمام كاميرات قناة سكاي سبورتس وسُئل عن الحالة المعنوية في معسكر أرسنال بعد استسلامهم في الدقائق الأخيرة. أجاب: "نعم، الحالة معنوية متدنية للغاية. نحن محبطون للغاية من النتيجة، وخاصة من طريقة لعبنا في الشوط الثاني. هذا بعيد كل البعد عن المعايير التي وضعناها لأنفسنا هذا الموسم.
حان الوقت لنتأمل في الأداء الأخير ونصلح المشاكل على الفور، حتى نتمكن من العودة إلى الفوز بالمباريات، ونواصل مسيرتنا ونبني زخمًا لأننا فقدنا ذلك قليلاً في الوقت الحالي.
أعتقد أننا يجب أن نعود إلى مستوانا. يجب أن نؤدي الأساسيات بشكل صحيح، ولدينا ما يكفي من الجودة في هذا الفريق للفوز بالمباريات، خاصة في المباريات التي خسرنا فيها نقاطًا مؤخرًا. نحتاج إلى إصلاح ذلك، وهذا هو كل ما نركز عليه الآن".
ماذا ينتظر أرسنال بعد ذلك؟
المباراة التالية لأرسنال ستكون رحلة إلى منافسه توتنهام هوتسبير في ديربي شمال لندن يوم الأحد. توتنهام تحت إدارة جديدة بعد إقالة توماس فرانك واستبداله بإيغور تودور بعقد حتى نهاية الموسم.
