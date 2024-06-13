نجوم خارج أضواء اليورو .. لعنات برشلونة تسقط على هولندا وإسبانيا و"حادث العجلة" الأغرب!

تعرف على أبرز النجوم الغائبين عن أمم أوروبا بسبب الإصابات

ساعات قليلة، وتنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" في ألمانيا، وسط ترقب من جميع عشاق الكرة حول العالم، حيث تعتبر الحدث الأضخم بعد كأس العالم، ويرى كثيرون أنها قد تكون أقوى من المونديال في بعض الأحيان.

ويطمح جميع لاعبي المنتخبات الأوروبية في الظهور باليورو والتألق، إذ يتطلع كل منهم لملامسة المجد وقيادة منتخب بلاده إلى التقدم نحو الكأس الغالية، لكن في وسط هذا الترقب والفرحة بتمثيل الأوطان، هناك من يشاهدون اليورو بحسرة كبيرة ويعتصرهم الألم!

السر في ذلك هو ابتعاد هؤلاء النجوم عن منتخبات بلادهم وخسارة أماكنهم في ألمانيا، بسبب الإصابات التي تحتاج إلى فترات طويلة للتعافي وتجعل تواجدهم في المنافسات مستحيلًا.

وترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز النجوم الغائبين عن منافسات يورو 2024 للإصابة...