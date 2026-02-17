Getty Images Sport
نجم مانشستر يونايتد السابق أنتوني مارسيال يُنقل على نقالة إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة مروعة في آخر مباراة له مع مونتيري في الدوري المكسيكي
مزيد من المعاناة لمارتيال في المكسيك
وفقًا لـ talkSPORT، سيغيب مارتيال عن الملاعب لمدة أربعة إلى ستة أسابيع إذا لم يحتج إلى إجراء عملية جراحية. ومع ذلك، فإن أي عملية جراحية ستؤدي إلى زيادة فترة التعافي إلى ما بين ثلاثة وستة أشهر.
تضاعف الإصابة من سوء الحظ الذي يلازم مارتيال في الدوري المكسيكي، الذي انتقل إلى مونتيري قادمًا من AEK أثينا في سبتمبر. لم يسجل المهاجم السابق لمانشستر يونايتد سوى هدف واحد في 19 مباراة خاضها مع النادي المكسيكي حتى الآن.
مونتيري تصدر بياناً رسمياً
أصيب مارتيال بهذه الإصابة عندما سقط بشكل غريب بعد صراع على كرة طائشة، وغادر الملعب في سيارة إسعاف لتلقي العلاج في مستشفى محلي، وفقًا لموقع Soy Futbol. وأكد مونتيري تشخيص إصابة مارتيال في بيان رسمي جاء فيه: "يعلن نادي مونتيري لكرة القدم أن اللاعب أنتوني مارتيال أصيب بخلع في الكتف الأيمن خلال مباراة الجولة السادسة ضد ليون في ملعب BBVA. وتوقعات تعافي أنتوني قابلة للتغيير".
ضربة قوية لعمالقة الدوري المكسيكي في نهاية الموسم
من شبه المؤكد أن مارتيال سيغيب عن مباريات مونتيري الثلاث المقبلة في الدوري المكسيكي ضد بوماس يونام وكروز أزول وكويريتارو. وغيابه سيشكل ضربة كبيرة للنادي، الذي يحتل حالياً المركز السادس في ترتيب الدوري.
دفع مونتيري 4.5 مليون دولار لتوقيع مارتيال، الذي يرتبط بعقد مع استاد BBVA حتى نهاية عام 2027. كان من المفترض أن يلتقي مارتيال في البداية بأسطورة ريال مدريد سيرجيو راموس، لكن اللاعب الدولي الإسباني السابق غادر مونتيري في ديسمبر بعد أن قرر عدم تجديد عقده.
تراجع مذهل في مسيرة مارتيال
شهدت مسيرة مارتيال تراجعًا حادًا منذ رحيله النهائي عن أولد ترافورد. غادر اللاعب الدولي الفرنسي مانشستر يونايتد بعد تسع سنوات للانضمام إلى AEK أثينا في عام 2024، بعد فترة إعارة قصيرة في إشبيلية، وسجل سبعة أهداف في 16 مباراة بالدوري اليوناني، لكن الإصابات حدّت من وقت لعبه.
أعاقت الصعوبات في الحفاظ على اللياقة البدنية ومستوى الأداء مارسيال عن تحقيق كامل إمكاناته، والآن في سن الثلاثين، يبقى أن نرى ما إذا كان سيتمكن من التعافي من انتكاسته الأخيرة والنجاح مرة أخرى على الساحة الكروية.
