نجم ليفربول السابق فيليب كوتينيو يطلب إنهاء عقده بعد تعرضه للهتافات من قبل المشجعين

غادر كوتينيو ليفربول في عام 2018 لينتقل إلى برشلونة في صفقة أحلامه، لكن انتقاله إلى الدوري الإسباني لم ينجح، ومنذ ذلك الحين وهو يتنقل بين الأندية دون أن يتمكن من تحقيق الإمكانات الهائلة التي أظهرها كلاعب شاب.

انضم إلى أستون فيلا بشكل دائم في عام 2022، لكنه لم يتمكن من تقديم أداء متسق، وتم إعارته إلى نادي الدحيل القطري قبل أن يعود إلى البرازيل في عام 2024 في انتقال مؤقت آخر، هذه المرة إلى فاسكو دا جاما. وبحسب ما ورد، تم الاتفاق على إنهاء العقد مع فيلا بعد عام، مما سمح لكوتينيو بالعودة بشكل دائم إلى فاسكو، حيث كان قد أبهر في نظام الشباب قبل أن يصبح محترفًا.

على الرغم من أنه تمكن من تسجيل 17 هدفًا في 80 مباراة منذ عودته، إلا أن كوتينيو أصبح غير سعيد ويرغب في بدء صفحة جديدة في مكان آخر.