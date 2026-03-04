Getty/GOAL
نجم فولهام والمكسيك راؤول خيمينيز يتفوق على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وهاري كين في مجال رئيسي واحد
براعة جيمينيز في ركلات الجزاء
خلال مقابلة كاشفة مع FOX Sports، عبرMarca، طُلب من اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا مقارنة براعته في تسديد ركلات الجزاء مع بعض من أبرز المهاجمين في تاريخ كرة القدم. عندما عُرضت عليه قائمة تضم أسماء مثل كين، وخافيير "تشيتشاريتو" هيرنانديز، وروجيريو سيني، والثنائي العملاق ميسي ورونالدو، لم يتردد لاعب فولهام. أيد خيمينيز نفسه ليحتل الصدارة، مستشهداً بمعدل نجاحه المتميز طوال مسيرته الحافلة بالإنجازات في المكسيك والبرتغال وإنجلترا.
أفضل من GOATs؟
كان جيمينيز متفائلاً عندما شرح أسباب وضع نفسه في صدارة الترتيب، قائلاً: "سواء أعجبك ذلك أم لا، فإنني أحقق نسبة نجاح أفضل من جميع الذين ذكرتهم. لا أعرف ما إذا كنت الأفضل في العالم، ولكن هذا شيء يميزني. سأبقى على رأيي". إنه ادعاء جريء لأي لاعب، لكن الإحصائيات تشير إلى أن لاعب وولفز السابق لديه الكثير من الأدلة التي تدعم ثقته بنفسه عندما يقف أمام الكرة.
في الواقع، توضح الأرقام فرقًا واضحًا في الكفاءة مقارنة باللاعبين اللذين سيطرا على جائزة الكرة الذهبية لما يقرب من عقدين. بينما سجل ميسي هدفين رائعين لصالح إنتر ميامي مؤخرًا، يبلغ معدل تحويله لركلات الجزاء في مسيرته حوالي 77.8 في المائة (112 من 144). في الوقت نفسه، تم تشخيص إصابة رونالدو في أوتار الركبة بعد مباراة أضاع فيها ركلة جزاء بشكل غير معهود، ليبقى متوسطه في مسيرته عند 83.5 في المائة (182 من 218) - وهي أرقام تتضاءل مقارنة بمعدل نجاح خيمينيز المذهل الذي يبلغ 96 في المائة.
سجل مهني شبه مثالي
سجل مهاجم فولهام يكاد يكون خالياً من الأخطاء، حيث أخطأ مرتين فقط من 46 محاولة في مباريات كرة القدم التنافسية. جاءت أول إخفاق له في مباراة ودية عام 2018 ضد أوروغواي عندما تصدى فرناندو موسليرا لتسديدته، بينما جاءت إخفاقه الوحيد الآخر خلال مباراة ربع نهائي الدوري الأوروبي ضد إشبيلية عام 2020. منذ ذلك الحين، عاد إلى أفضل مستوياته، مما منح فريقه شعوراً بالثقة كلما أشار الحكم إلى نقطة الجزاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقد ظهرت موثوقيته بشكل كامل عندما أضاف المهاجم المكسيكي إلى سجله المثالي في ركلات الجزاء في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد سندرلاند الشهر الماضي. وبتحويله لتلك المحاولة الأخيرة، وصل إلى 13 هدفًا ناجحًا من 13 محاولة في الدوري الممتاز، محققًا إنجازًا فريدًا في تاريخ كرة القدم الإنجليزية. كان أسطورة مانشستر سيتي يايا توريه يحمل سابقًا سجلًا خاليًا من الأخطاء بـ 11 هدفًا من 11 محاولة، لكن الرقم القياسي الجديد لجيمينيز قد يتجاوز ذلك بكثير قبل أن يغادر الدوري الإنجليزي الممتاز. أصبح جيمينيز الآن المعيار الذهبي للاستقرار من نقطة الجزاء، مما يثبت أن ثقته بنفسه متجذرة في نتائج ملموسة.
سلاح فولهام الموثوق
تلك الثقة الفائقة من نقطة الجزاء تنعكس على أداء جيمينيز بشكل عام في كرافن كوتيدج. لقد سجل تسعة أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم، مما ساعد في دفع فولهام نحو النصف العلوي من الجدول. أصبح مشجعو فولهام ينظرون إلى ركلة الجزاء على أنها هدف مضمون كلما كان لاعبهم رقم 9 على أرض الملعب.
في النهاية، يدرك خيمينيز أن مقارنته بالفائزين المتعددين بجائزة الكرة الذهبية ستثير الدهشة، لكنه لا يزال غير متأثر بحجم المهمة. يأمل فولهام في رؤية اللاعب الدولي المكسيكي يسجل مرة أخرى عندما يواجه وست هام المهدد بالهبوط في كرافن كوتيدج مساء الأربعاء.
