نجم ريال مدريد سيغيب عن مباراة الدوري الإسباني بسبب زيارة للطبيب الأسنان في ضربة جديدة للإصابة، بينما يسعى فريق ألفارو أربيلوا إلى تقليص الفارق مع برشلونة
غياب غير متوقع يضرب خط وسط ريال مدريد
تعرض ريال مدريد لانتكاسة غير متوقعة قبل مباراته الحاسمة في الدوري الإسباني ضد خيتافي، حيث تم استبعاد لاعب الوسط الفرنسي كامافينجا رسميًا من المباراة. في أسبوع تهم فيه كل نقطة لفريق أربيلوا في سعيه لملاحقة برشلونة المتصدر للدوري، فإن خسارة أحد أكثر لاعبيه تنوعًا هي أمر صعب القبول. تم تأكيد غيابه صباح الاثنين، مما أجبر الفريق على إجراء تغييرات متأخرة على الخطط التكتيكية التي تم إعدادها في فالديبيباس.
السبب وراء استبعاد لاعب رين السابق هو بالتأكيد سبب غير تقليدي في عالم الرياضة الاحترافية. أبلغ الصحفي مانو ساينز من صحيفة AS الإسبانية عن هذا التطور غير المعتاد. لن يتمكن أربيلوا من الاعتماد على اللاعب الفرنسي مساء الاثنين بسبب مشكلة مفاجئة في الأسنان. اضطر لاعب الوسط إلى زيارة طبيب الأسنان بشكل عاجل يوم السبت الماضي، مما جعل مشاركته مع فريق خوسيه بوردالاس موضع شك كبير.
أربيلوا يضطر إلى إجراء تغييرات تكتيكية في اللحظات الأخيرة
على الرغم من الآمال الأولية في أن يتمكن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا من تحمل الألم أو أن تتحسن حالته بسرعة بعد إجراء العملية الجراحية، إلا أن الواقع كان مختلفًا. بحلول صباح يوم الاثنين، تم استبعاده أخيرًا من الخطط ولم يظهر في قائمة تشكيلة ريال مدريد الرسمية للمباراة. هذا الانسحاب المتأخر يترك فراغًا كبيرًا في وسط الملعب يجب على أربيلوا الآن أن يملأه بالخيارات المتاحة المتبقية.
تأتي هذه الأخبار بمثابة إحباط لفريق ريال مدريد الذي واجه مؤخرًا ما وصف بأنه وضع إصابات "غامض" في غرفة العلاج. مع تزايد المخاطر باستمرار في المنافسة المحلية، فإن خسارة لاعب يوفر تغطية عالية الكثافة أمر بعيد عن المثالية. ومع ذلك، فإن الفراغ المفاجئ الذي خلقه غياب الفرنسي يمثل فرصة كبيرة لأولئك الذين هم على هامش التشكيلة الأساسية لإثبات أنفسهم.
فرص جديدة تظهر أمام إبراهيم وسيستيرو
كما أشار التقرير الأصلي لـ AS، فإن حظوظ أحدهم هي فرصة لآخر، مشيرًا إلى فرصة لبراهمي دياز أو سيستيرو. يحاول أربيلوا منذ بعض الوقت منح براهمي مزيدًا من الدقائق، لا سيما من خلال إشراكه في خط الوسط في دور مشابه لدور جود بيلينغهام. قد تكون قدرة اللاعب السابق في ميلان على قيادة الكرة هي المفتاح لفتح دفاع خيتافي العنيد الذي يشتهر بصعوبة اختراقه.
علاوة على ذلك، سيتم اختبار عمق التشكيلة حيث يتطلع أربيلوا إلى الجيل الأصغر من المواهب التي تم تنشئتها داخل الأكاديمية. يزيد غياب كامافينجا بشكل كبير من الخيارات المتاحة لثياغو بيتارش، الذي شارك في الانتصارات الأخيرة ضد بنفيكا. أظهر أربيلوا إشارات واضحة على رغبته في المراهنة عليه بشكل أكبر، تمامًا كما فعل في مباراة الإياب ضد بنفيكا إلى جانب سيزار بالاسيوس، مما يمثل نقطة تحول محتملة لدمج الشباب.
التشكيلة المتوقعة لمباراة العاصمة
مع إعلان قائمة اللاعبين الآن وغياب لاعب خط الوسط، اضطر الجهاز الفني إلى التكيف بسرعة. ورغم أن الحالة الطارئة للأسنان تشكل عقبة غريبة، إلا أن التوقعات العالية في سانتياغو برنابيو لم تتغير. يدرك ريال مدريد أن أي نتيجة أقل من ثلاث نقاط ستشكل ضربة قوية لطموحاته في الفوز باللقب المحلي. بينما يستعد الفريق لاستقبال خيتافي، الفريق المعروف بصعوبة مواجهته، سيتعين على رجال أربيلوا إثبات قدرتهم على الصمود. تتجه الأنظار الآن إلى ملعب البرنابيو لمعرفة ما إذا كان هذا التعطيل المتأخر سيؤثر على زخم الفريق.
