نجم بايرن ميونيخ يقول إن فنسنت كومباني "يعرف ما الذي يحفزني" ويكشف عن الدور "المهم" الذي لعبه المدرب في صعوده إلى النجومية
تأثير كومباني: الارتقاء ببافلوفيتش إلى المستوى التالي
شارك بافلوفيتش، البالغ من العمر 21 عامًا، في 32 مباراة مع بايرن ميونيخ في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم، حيث شارك في 25 مباراة منها كلاعب أساسي، في الوقت الذي يواصل فيه بايرن ميونيخ تألقه في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا. صعوده إلى الصدارة في النادي البافاري العملاق هو دليل على موهبته، لكنه يصر على أن المدرب البلجيكي كومباني يستحق الكثير من الفضل في ذلك.
في مقابلة مع قناة Sky Sport، سلط بافلوفيتش الضوء على الدور الحاسم الذي لعبه المدرب البلجيكي في صقل أسلوب لعبه، لا سيما في الجانب الدفاعي. "فينسنت كومباني له تأثير كبير جدًا. إنه يعرف ببساطة كيف ألعب كرة القدم، وكيف أفكر، كما أنه رفع مستواي الدفاعي إلى مستوى آخر. لهذا السبب هو مهم جدًا، ومن الممتع جدًا اللعب تحت قيادته"، أوضح لاعب الوسط.
رفض شائعات الخروج
على الرغم من مكانته الحالية كشخصية رئيسية في النادي الألماني الحائز على أرقام قياسية، كان على بافلوفيتش أن يتصدى للشائعات التي طال أمدها بشأن الفترة التي قضاها في أكاديمية النادي. فقد أشارت تقارير سابقة إلى أن لاعب الوسط فكر في ترك النادي خلال الفترة التي قضاها في فئتي تحت 15 سنة وتحت 16 سنة بسبب قلة نموه البدني مقارنة بأقرانه.
لكن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا سارع إلى نفي هذه المزاعم، مؤكدًا أن ولاءه للنادي لم يتزعزع أبدًا. "هذه شائعة كاذبة. لم أفكر أبدًا في مغادرة بايرن. لطالما أردت أن أنجح هنا، ولم أستسلم أبدًا وواصلت المضي قدمًا. حتى عندما مررت بفترة صعبة لأنني كنت صغيرًا، وما زلت صغيرًا جسديًا. لكن بالنسبة لي، لم يكن ترك بايرن ميونيخ خيارًا مطروحًا"، صرح بافلوفيتش بحزم.
عقلية الفائز
هذه المرونة هي جزء من إطار نفسي أوسع نسبه بافلوفيتش إلى تربيته. يعتقد لاعب الوسط أن رفضه العنيد لقبول الهزيمة كان الدافع الرئيسي وراء انتقاله من لاعب أكاديمي واعد إلى لاعب دولي ألماني كامل. هذه العقلية "المنتصرة" هي شيء يحمله معه في كل مرة يخطو فيها على أرض الملعب مع عملاق الدوري الألماني.
"لقد كان هذا شعار حياتي دائمًا، حتى عندما كنت صغيرًا. أريد دائمًا الفوز، وأريد دائمًا تحقيق كل شيء. لقد تعلمت ذلك أيضًا من تربيتي على يد والديّ. لهذا السبب، هناك شعار واحد دائمًا بالنسبة لي: كن فائزًا، لا خاسرًا"، أضاف، موضحًا العقلية النخبوية المطلوبة للبقاء في نادٍ مثل بايرن ميونيخ.
مديح لينارت كارل
كما استغل بافلوفيتش الفرصة للحديث عن ظهور النجم الشاب الجديد في بايرن ميونيخ، لينارت كارل. فقد انضم المهاجم الشاب مؤخرًا إلى تشكيلة الفريق الأول، وبافلوفيتش، الذي سلك مسارًا مشابهًا، يراقب عن كثب تطوره ويقدم له النصائح حول كيفية التعامل مع الضغوط الحتمية لكرة القدم الاحترافية في مثل هذا العمر الصغير.
"أعتقد أن لينارت كارل وصل إلى صفوف المحترفين هنا بسرعة كبيرة، ثم أصبح لاعبًا أساسيًا في العديد من المباريات، ولم يسبق لأحد أن حقق ذلك في سن مبكرة. لهذا السبب، فإن ما حققه لينارت كارل أمر رائع للغاية، خاصة في هذا العمر. ما أقوله له دائمًا هو أنه يجب ألا يستريح ويجب أن يواصل العمل كل يوم. يجب أن يلعب المباراة ويبذل قصارى جهده. بالطبع، هناك أيضًا مراحل أصعب، على سبيل المثال، عندما لا تلعب كثيرًا. لكن هذا ببساطة جزء من اللعبة، والجميع يمر به في مرحلة ما"، ختم بافلوفيتش.
