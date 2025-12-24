نجم إنتر و"عِشرة عمر ميسي" أبرز الأسماء المطروحة.. برشلونة يحدد أولوياته لبدلاء كريستنسن وأراوخو في الدفاع!

ومن بين الأسماء المطروحة بقوة، يبرز اسم الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي، قائد فريق بنفيكا، والبالغ من العمر 37 عامًا. ورغم كونه لاعبًا أيمن القدم، إلا أنه اعتاد اللعب في مركز قلب الدفاع الأيسر، وكان أحد عناصر منتخب الأرجنتين المتوج بكأس العالم 2022. غير أن الصفقة تبدو معقدة، نظرًا لمكانته الكبيرة داخل بنفيكا، حيث يُعد قائد الفريق ويشارك بانتظام، فضلًا عن ارتباطه بعقد يمتد حتى عام 2026، إلى جانب تمثيله من قبل وكيل الأعمال الشهير جورج مينديش.

اسم آخر يدخل ضمن دائرة الاهتمام هو الهولندي ستيفان دي فري، مدافع إنتر ميلان، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري. ورغم تراجع مشاركاته هذا الموسم، إلا أن خبرته الكبيرة في الدوري الإيطالي وقدرته على اللعب في الجهة اليسرى من الدفاع تجعله خيارًا مناسبًا من الناحية الفنية.

كما يراقب برشلونة عن كثب وضع الأرجنتيني ماركوس سينيسي، مدافع بورنموث، البالغ من العمر 28 عامًا، والذي يتميز بكونه أعسر القدم. سينيسي، الذي عاد مؤخرًا إلى صفوف منتخب الأرجنتين، ينتهي عقده في يونيو المقبل، ما يجعل شهر يناير الفرصة الأخيرة لناديه للاستفادة ماديًا من بيعه. ويُعد اللاعب عنصرًا أساسيًا في مشروع المدرب أندوني إيراولا، وقد تابعته كشافة برشلونة منذ أيامه مع فينورد.

وفي سياق مشابه، يظهر اسم البرتغالي ديوجو ليتي، مدافع أونيون برلين، والذي ينتهي عقده هو الآخر بنهاية الموسم. ليتي، خريج أكاديمية بورتو، يمتلك قدمًا يسرى ومواصفات فنية جيدة، لكنه لم ينجح بعد في تحقيق الاستمرارية المطلوبة.