أحمد مجدي

نجم إنتر و"عِشرة عمر ميسي" أبرز الأسماء المطروحة.. برشلونة يحدد أولوياته لبدلاء كريستنسن وأراوخو في الدفاع!

المدرب هانزي فليك يريد استغلال فرصة التعاقد مع مدافع بأفضل شكل ممكن

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أبرزها ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن ملامح التحركات الهادئة التي يقوم بها نادي برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية، من أجل تدعيم خط الدفاع، وتحديدًا مركز قلب الدفاع، في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الإصابات والغيابات المؤثرة داخل الفريق خلال الفترة الحالية.

وبحسب التقرير، فإن الجهاز الفني بقيادة المدرب الألماني هانزي فليك، وبالتنسيق مع المدير الرياضي ديكو، يواصلان العمل والمتابعة اليومية لملف الانتقالات، رغم دخولهما فترة إجازة قصيرة. فالاتصال بين الطرفين لم ينقطع، خاصة في ظل الحاجة الملحّة لإيجاد حلول عاجلة بعد تراجع الخيارات المتاحة في قلب الدفاع.

    إصابة كريستنسن وابتعاد أراوخو يفتحان الباب

    وكانت الخطة الأصلية داخل برشلونة لا تتضمن إبرام أي صفقات في سوق الشتاء، التزامًا بالقيود المالية المفروضة على النادي، غير أن إصابة المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، والتي ستبعده عن الملاعب لمدة قد تصل إلى أربعة أشهر، إلى جانب الغياب المتكرر للأوروجوياني رونالد أراوخو، الذي يخضع لمتابعة دقيقة بعد ابتعاده بسبب ضغوط نفسية، فرضت على الإدارة إعادة النظر في استراتيجيتها الدفاعية.

    وتدرك إدارة برشلونة جيدًا أن سوق الانتقالات الشتوية يُعد من أصعب الفترات لإبرام الصفقات، سواء بسبب محدودية الخيارات أو ارتفاع المطالب المالية، لذلك تركز الاستراتيجية الحالية على البحث عن فرص ذكية، تضمن التوازن بين الجانب الاقتصادي والجانب الفني، على أن يكون التدعيم مؤقتًا لمدة ستة أشهر فقط، دون تحميل النادي أعباء مستقبلية إضافية.

  • مواصفات المدافع الذي يريده برشلونة

    ووفقًا للتقرير، فقد حدد برشلونة بوضوح ملامح المدافع المطلوب، إذ يبحث النادي عن قلب دفاع صاحب خبرة، يتمتع بشخصية قيادية داخل الملعب، وقادر على التأقلم السريع مع أجواء الفريق. ويفضّل النادي أن يكون اللاعب من أصول لاتينية لتسهيل عملية الاندماج اللغوي والثقافي، مع أفضلية واضحة للاعبين الذين يجيدون اللعب بالقدم اليسرى، على غرار تجربة المدافع السابق إينيغو مارتينيز.

    أبرز الأسماء التي يريد برشلونة التعاقد معها في قلب الدفاع

    ومن بين الأسماء المطروحة بقوة، يبرز اسم الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي، قائد فريق بنفيكا، والبالغ من العمر 37 عامًا. ورغم كونه لاعبًا أيمن القدم، إلا أنه اعتاد اللعب في مركز قلب الدفاع الأيسر، وكان أحد عناصر منتخب الأرجنتين المتوج بكأس العالم 2022. غير أن الصفقة تبدو معقدة، نظرًا لمكانته الكبيرة داخل بنفيكا، حيث يُعد قائد الفريق ويشارك بانتظام، فضلًا عن ارتباطه بعقد يمتد حتى عام 2026، إلى جانب تمثيله من قبل وكيل الأعمال الشهير جورج مينديش.

    اسم آخر يدخل ضمن دائرة الاهتمام هو الهولندي ستيفان دي فري، مدافع إنتر ميلان، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري. ورغم تراجع مشاركاته هذا الموسم، إلا أن خبرته الكبيرة في الدوري الإيطالي وقدرته على اللعب في الجهة اليسرى من الدفاع تجعله خيارًا مناسبًا من الناحية الفنية.

    كما يراقب برشلونة عن كثب وضع الأرجنتيني ماركوس سينيسي، مدافع بورنموث، البالغ من العمر 28 عامًا، والذي يتميز بكونه أعسر القدم. سينيسي، الذي عاد مؤخرًا إلى صفوف منتخب الأرجنتين، ينتهي عقده في يونيو المقبل، ما يجعل شهر يناير الفرصة الأخيرة لناديه للاستفادة ماديًا من بيعه. ويُعد اللاعب عنصرًا أساسيًا في مشروع المدرب أندوني إيراولا، وقد تابعته كشافة برشلونة منذ أيامه مع فينورد.

    وفي سياق مشابه، يظهر اسم البرتغالي ديوجو ليتي، مدافع أونيون برلين، والذي ينتهي عقده هو الآخر بنهاية الموسم. ليتي، خريج أكاديمية بورتو، يمتلك قدمًا يسرى ومواصفات فنية جيدة، لكنه لم ينجح بعد في تحقيق الاستمرارية المطلوبة.

  • الدوري الإسباني على الطاولة

    إلى جانب ذلك، لا يستبعد برشلونة العودة إلى سوق الدوري الإسباني، وهو خيار سبق للنادي الاعتماد عليه في فترات سابقة، عبر استقطاب مدافعين أصحاب خبرة لم يحصلوا على دقائق لعب كافية مع أنديتهم. ومن بين هذه الأسماء، المدافع الإسباني دييجو يورينتي لاعب ريال بيتيس، رغم غيابه الحالي بسبب الإصابة حتى منتصف يناير، وكذلك الإيطالي-البرازيلي لويز فيليبي لاعب رايو فاييكانو، الذي عانى من كثرة الإصابات وقلة المشاركة.

    كما عاد اسم الأرجنتيني خوان فويث، لاعب فياريال، إلى الواجهة، خاصة مع قدرته على اللعب في أكثر من مركز، سواء كقلب دفاع أو ظهير أيمن، وهو مركز يعاني برشلونة أيضًا من نقص عددي فيه.

    وبين هذه الخيارات المتعددة، يواصل برشلونة دراسته المتأنية للسوق، واضعًا نصب عينيه هدفًا واضحًا: تدعيم الدفاع بأقل تكلفة ممكنة، وبحل مؤقت يضمن الاستقرار الفني، إلى أن تسمح الظروف المالية للنادي بالتحرك بشكل أوسع في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

