نجم أسكتلندا يسخر من طول حفل القرعة وزميله يؤكد للمغرب والبرازيل: لن نأتي للتمثيل المشرف

انتهى الانتظار أخيرًا، ولكن بعد أن استغرق ريو فرديناند وهيدي كلوم وشاكيل أونيل ومجموعة من المقدمين الآخرين ما بدا وكأنه سنوات لإكمال قرعة بطولة العام المقبل في أمريكا وكندا والمكسيك. وقع منتخب اسكتلندا في مجموعة صعبة للغاية حيث سيواجه عمالقة أمريكا الجنوبية البرازيل، والمغرب الذي وصل إلى نصف نهائي 2022، وهايتي.

تأهل منتخب اسكتلندا إلى كأس العالم يمثل أول ظهور له في البطولة منذ عام 1998، تمثل القرعة تحدياً صعباً للمنتخب ولكنه مثير بعد أن تصدر المنتخب مجموعته في التصفيات متقدماً على الدنمارك بعد فوزه المثير 4-2 في هامبدن بارك. يمكن لاسكتلندا أن تتجاوز دور المجموعات لأول مرة في تاريخها.

ولكن في الساعات القليلة التي سبقت بدء القرعة، نشر ماكجين صورة تصف شعور الغالبية العظمى من الجمهور.