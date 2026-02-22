نجم أرسنال غابرييل يسخر بلا رحمة من توتنهام في منشور قاسٍ على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فوزه في ديربي شمال لندن

كما تسبب أرسنال في خسارة توتنهام للمرة الثانية عشرة في 27 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليبقى فريق تيودور على بعد أربع نقاط فقط من منطقة الهبوط. ولم يستطع غابرييل مقاومة إثارة غضب لاعبي توتنهام وموظفيه ومشجعيه عندما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد المباراة.

نشر المدافع البرازيلي صورة له على حافلة فريق أرسنال وهو يحمل بطاقة لعب من فئة أربعة قلوب مع جائزة أفضل لاعب في المباراة معروضة أمامه، إلى جانب مشروب ريو وعلبة من م&م.