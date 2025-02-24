"التعامل مع نجم النصر كأنه مجرم!" .. تحذير من تأثير لقطة جون دوران المثيرة على المشروع السعودي

جون دوران تسبب في إثارة الجدل بالشارع الرياضي السعودي..

لا تزال أصداء "طرد" جون دوران، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تهز الشارع الرياضي السعودي؛ على الرغم من مرور 3 أيام على الواقعة.

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دوران تعرض لـ"الطرد المباشر"، في خسارة النصر (2-3) أمام الاتفاق، مساء يوم الجمعة الماضي، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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"الطرد" جاء بعد اعتداء المهاجم الكولومبي بـ"الضرب"، على متوسط ميدان نادي الاتفاق عبدالإله المالكي؛ بدون كرة.