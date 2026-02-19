AFP
نجمة أرسنال أليسيا روسو تستمتع باحتمال "غير واقعي" لمواجهة تشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات
روسو يقود آرسنال إلى الدور ربع النهائي
ضمن أرسنال تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بفوزه المحترف 3-1 على الفريق البلجيكي. وتوجت هذه النتيجة فوزًا ساحقًا بنتيجة 7-1 في مجموع المباراتين، مما يضمن بقاء حامل اللقب في السباق للدفاع عن لقبه الأوروبي. كانت روسو بطلة الأمسية، حيث سجلت هدفين لتضمن مكان الغانرز في الدور التالي.
سيطر فريق شمال لندن على مجريات المباراة في ميدو بارك، حيث افتتحت روسو التسجيل قبل أن تعيد ماريونا كالدينتي التقدم من ركلة جزاء. ثم أضافت روسو هدفها الثاني في المباراة لتقضي على أي آمال للبلجيكيات في العودة، وتؤهل فريقها لمواجهة منافسه من العاصمة في ربع النهائي.
وقالت روسو لـ Disney+ عندما سُئلت عن القرعة القادمة: "إنه أمر مثير للغاية، ونحن نعرف هذا الفريق جيدًا. عندما تلعب في دوري أبطال أوروبا وتقترب من النهائي، تواجه فرقًا صعبة للغاية. سيكون من الرائع أن نلعب ضد تشيلسي، وهو فريق إنجليزي، وهو أمر ربما لا نعتاد عليه في ربع النهائي".
تصادم بين عمالقة اللغة الإنجليزية
أسفرت قرعة ربع النهائي عن مواجهة مثيرة، حيث يستعد أرسنال لمواجهة منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، تشيلسي. في حين أن المسابقات الأوروبية عادة ما توفر استراحة من المباريات المحلية المألوفة، فإن هذه القرعة تضمن ديربي لندن عالي المخاطر على الساحة القارية. بالنسبة لروسو وزميلاتها، تمثل هذه المباراة معيارًا لنمو كرة القدم الإنجليزية.
سيشكل تشيلسي بقيادة سونيا بومباستور اختبارًا صعبًا للغانرز، حيث يتطلع كلا الفريقين بشدة إلى حجز مكان في نصف النهائي. تضيف العلاقة التاريخية بين هذين الناديين بعدًا إضافيًا إلى هذه المواجهة، حيث يتبادلان معاركهما المعتادة في الدوري من أجل الصراع على لقب ملكة أوروبا.
وأضافت روسو: "فريقان من أفضل الفرق يتنافسان على مكان في نصف النهائي. هذا أمر غير واقعي".
الثقة تغمر معسكر أرسنال
"نحن نلعب بشكل جيد، نلعب كرة قدم جيدة وهذا يولد الثقة لدى الجميع"، أوضحت روسو وهي تتأمل مسار الفريق الحالي. وأشارت المهاجمة إلى أن الأجواء في كل من ميدو بارك وميدان التدريب في لندن كولني قد تغيرت مع عثور الفريق على إيقاعه في الوقت المثالي.
"نحن نفوز أيضًا، ونحقق النتائج بطرق مختلفة، ويساهم الجميع بطرق مختلفة، لذلك أعتقد أن الشعور السائد في الفريق بشكل عام إيجابي للغاية"، تابعت.
سارع مدرب الفريق البلجيكي، أرنو فان دن أبييل، إلى الاعتراف بالفارق في الجودة بعد صافرة النهاية. "في الشوط الأول، اخترنا لحظاتنا، وحظينا ببعض الفرص الجيدة. في الشوط الثاني، بذلوا قصارى جهدهم وحظينا ببعض الفرص الجيدة، لكن للأسف، يمكنك أن ترى جودة أرسنال"، اعترف.
"أدنى خطأ ترتكبه أو اللحظة التي تضطر فيها إلى إجراء تغييرات على هيكلك، فإنهم يؤدون أداءً جيدًا حقًا. من الواضح أنهم يستحقون التأهل، ونحن فخورون جدًا بالرحلة التي قطعناها حتى الآن".
الاهتمام يعود إلى المهام المحلية قبل الليالي الأوروبية
سيحول أرسنال الآن انتباهه مرة أخرى إلى المسابقات المحلية، حيث سيواجه بريستول سيتي في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد. سيحرص الجهاز الفني على إدارة لياقة اللاعبات الرئيسيات مثل روسو وكالدينتي لضمان أن يكون الفريق في كامل قوته خلال الأسابيع الحاسمة المقبلة. في غضون ذلك، من المقرر أن تقام مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين أرسنال وتشيلسي في أواخر مارس، على أن تقام مباراة الإياب في الأسبوع التالي.
