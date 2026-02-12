Getty Images/GOAL
نجمة المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات كاتارينا ماكاريو تتلقى عرضًا من برشلونة، بينما يراقب مانشستر سيتي وأرسنال مستقبل مهاجم تشيلسي غير المؤكد مع البلوز
مستقبل ماكاريو في تشيلسي موضع شك كبير مع انتهاء عقده
أفاد توم غاري من صحيفة الغارديان الأسبوع الماضي أن ماكاريو رفضت عرضًا لتمديد عقدها مع تشيلسي، حيث تلعب منذ أن غادرت ليون في عام 2023.
بدا أن هذا الموسم سيكون موسمًا كبيرًا للاعبة البالغة من العمر 26 عامًا، حيث صرحت لـ GOAL قبل بدء الموسم أنها "تتوقع أن تتحرر" من الإدارة الدقيقة لدقائق لعبها التي جاءت بعد فترة 21 شهرًا على مقاعد البدلاء. بدا أنها مستعدة لإظهار موهبتها العالمية بانتظام. ومع ذلك، لم تسر الأمور كما هو مخطط لها. أزعجت الإصابات المتكررة ماكاريو في بعض الأحيان، حيث لم تلعب بعد في عام 2026 بسبب مشكلة في الكعب، وعندما كانت لائقة بدنيًا، لم تسجل أي هدف في موسم الدوري الممتاز للسيدات، وهو ما يعد مخيبًا للآمال بالنسبة لفريق تشيلسي الذي فاز بجميع الألقاب الستة الأخيرة في هذه المسابقة.
من الصعب ألا نشعر أن فترة ماكاريو مع البلوز تقترب من نهايتها الطبيعية، حيث ربما تتمكن من استعادة أفضل مستوياتها في نظام أو بيئة أخرى.
برشلونة، مانشستر، لندن؟ أين يمكن أن تكون الوجهة التالية لماكاريو؟
يبدو أن ماكاريو لا تفتقر إلى العروض للوجهة التالية أيضًا. وفقًا لكاثرين بات من صحيفة Telegraph، تلقت المهاجمة المتعددة المواهب عرضًا من برشلونة، إلى جانب مانشستر سيتي وأرسنال ولندن سيتي ليونيسيس من بين الأندية الأوروبية الأخرى التي أبدت اهتمامًا باللاعبة البالغة من العمر 26 عامًا.
ولا عجب في ذلك. في موسمها الأخير مع ليون، قبل إصابتها المدمرة في الرباط الصليبي الأمامي، أثبتت ماكاريو أنها واحدة من أفضل اللاعبات في العالم من خلال الدور الذي لعبته في فوز النادي الفرنسي المذهل بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثامنة. واضطرت منذ ذلك الحين إلى التعافي من بعض الإصابات الخطيرة، لكنها لا تزال تظهر لمحات من موهبتها مع تشيلسي، حيث ساهمت في تسجيل تسعة أهداف على الرغم من مشاركتها في ثماني مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات الموسم الماضي، على سبيل المثال.
هل برشلونة مهتم حقًا بماكاريو؟ لماذا قد لا يكون الانتقال إلى كاتالونيا أمرًا منطقيًا
ومع ذلك، فإن صحيفة "سبورت" الإسبانية تنفي الادعاءات بأن برشلونة قد قدم عرضًا لضم ماكاريو، مشيرة إلى أن راتب اللاعبة المرتفع، في ظل القيود المالية التي يواجهها النادي الكتالوني، هو أحد الأسباب التي تجعل الصفقة غير منطقية، خاصة وأن النادي بحاجة إلى تعزيز دفاعه بدلاً من هجومه.
وذلك لأن الظهير أونا باتل يبدو مستعدًا للانتقال إلى أرسنال عند انتهاء عقده هذا الصيف، مع وجود شكوك حول مستقبل المدافع مابي ليون أيضًا مع اقتراب انتهاء عقده الحالي. وزادت المخاوف بشأن الدفاع الأسبوع الماضي مع أنباء إصابة لايا أليكساندري بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وهي إصابة ستبعدها عن الملاعب لمعظم عام 2026.
بدلاً من ذلك، تشير صحيفة سبورت إلى مارتينا فرنانديز من إيفرتون وكاميلا كوفر من فولفسبورغ كهدفين محتملين لبرشلونة. مارتينيز هي لاعبة من أكاديمية لا ماسيا وتقدم أداءً جيدًا في ميرسيسايد منذ أن تحولت إعارتها إلى توفيز إلى عقد دائم في الصيف. يمتلك برشلونة خيار إعادة شراء المدافعة، التي لا تزال في الحادية والعشرين من عمرها، بسعر معقول. أما كوفر، فستنتهي عقدها مع فولفسبورغ هذا الصيف، وقد قدمت أداءً رائعًا مع الفريق الألماني هذا الموسم، بعد تعافيها من إصابات خطيرة تعرضت لها في السنوات الأخيرة.
NWSL احتمال آخر: أحد الأندية قد أجرى بالفعل "محادثات أولية"
هناك أيضًا احتمال أن تعود ماكاريو إلى الولايات المتحدة وتوقع مع أحد أندية الدوري الوطني لكرة القدم النسائية (NWSL). لم تلعب المهاجمة أبدًا في الدوري الممتاز عبر المحيط الأطلسي، حيث وقعت مع ليون مباشرة بعد تخرجها من الجامعة بدلاً من الدخول في دوري NWSL، ولكن العديد من الأندية في الولايات المتحدة ستسعى بلا شك إلى تغيير ذلك، حيث تعد ماكاريو خيارًا محتملًا جذابًا قبل موسم 2026، الذي يبدأ الشهر المقبل.
لم يتم إدراج اللاعبة البالغة من العمر 26 عامًا في قائمة تشيلسي للمشاركة في مرحلة خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا، حيث من المرجح أن يواجه البلوز أرسنال في ربع النهائي في نهاية مارس بعد فوز الغانرز على أوه لوفن 4-0 في مباراة الذهاب من مباراة الملحق يوم الأربعاء الماضي. على هذا النحو، قد تميل ماكاريو إلى المغادرة قبل انتهاء عقدها، نظرًا لأن استبعادها من المسابقات الأوروبية لا يبشر بالخير بالنسبة للمباريات النهائية لهذا الموسم مع تشيلسي.
في ديسمبر، ذكرت صحيفة سان دييغو كرونيكل أن ماكاريو كانت في "محادثات أولية" مع نادي باي إف سي. إذا تقدمت هذه المحادثات، فقد يكون من المحتمل عودتها إلى كاليفورنيا، حيث نشأت المهاجمة بعد انتقالها من البرازيل عندما كانت طفلة صغيرة ولعبت كرة القدم الجامعية في ستانفورد.
