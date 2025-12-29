يد ناكامبا وخطة حسام حسن.. جنوب إفريقيا تعبر بدراما المحمدي ومصر ترفض لعنة الكمال!

في المباراة الأولى دخل منتخب جنوب إفريقيا اللقاء وعينه على النقاط الثلاث ولا شيء غيرها، وبالفعل لم يمهل تشيبانج موريمي خصمه الكثير من الوقت ليعلن عن نوايا البافانا بافانا بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة السابعة فقط مستغلاً تمريرة حاسمة من لايل فوستر، لكن الرد جاء قاسياً وسريعاً من جانب المحاربين، حيث قدم تاواندا ماسوانهايس فاصلاً مهارياً رائعاً وتوغل داخل المنطقة قبل أن يطلق تسديدة لا تصد ولا ترد سكنت الزاوية اليسرى للحارس رونين ويليامز ليعيد المباراة لنقطة الصفر.

مع بداية الشوط الثاني استمرت الإثارة، ونجح لايل فوستر في استغلال هفوة دفاعية قاتلة من دفاع زيمبابوي ليضع جنوب إفريقيا في المقدمة برأسية متقنة، وبينما كانت المباراة تسير نحو فوز مريح للأولاد، حدث ما لم يكن في الحسبان في الدقيقة الثالثة والسبعين حين أخطأ المدافع أوبري موديبا في تشتيت الكرة ليحولها بالخطأ في مرماه معلناً عن تعادل درامي أشعل أجواء اللقاء وأربك حسابات المدرب هوجو بروس.