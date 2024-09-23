نافاس والعائد من الاعتزال أبرزهم.. 10 حراس يمكن لبرشلونة التعاقد معهم فورًا!

هل يفعلها الفريق الكتالوني؟

ضربة كبرى تلقاها الجهاز الفني لبرشلونة بقيادة المدرب الألماني هانز فليك، بإصابة الحارس مارك أندريه تير شتيجن خلال مواجهة فياريال أمس الأحد بالدوري الإسباني.

وجاءت إصابة الدولي الألماني في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعد ارتقاء للإمساك بإحدى الكرات، حيث سقط بشكل خاطئ على ركبته ليغادر الملعب على نقالة، ويشارك بدلًا منه إجناسيو بينيا، وسط حالة من القلق الشديد داخل الصفوف الكتالونية.

وذكرت تقارير صحفية بأن "مدة غياب تير شتيجن قد تصل إلى 8 أشهر، بعدما أظهرت الفحوصات أنه يعاني من إصابة في الوتر الرضفي للركبة اليمنى"، ما يعني انتهاء موسمه.

وتسمح لوائح الليجا لبرشلونة بالتوقيع مع لاعب خارج فترات الانتقالات، لاستبدال آخر مصاب لمدة لا تقل عن 4 أشهر، بشرط أن يكون (الوافد الجديد) غير مقيد في أي فريق، لكنه لن يشارك في دوري أبطال أوروبا حتى بدء سوق الانتقالات الشتوية.

ونستعرض فيما يلي قائمة بحراس المرمى المناسبين لخطط برشلونة، حال قرر التعاقد مع بديل لتير شتيجن: