"شعور مختلف واسأل مجرب" .. أسطورة الهلال يطالب بكريم بنزيما بإنجاز "لن يتمناه رونالدو" مع الاتحاد!

لن تكون المرة الأولى التي يحققها الفرنسي..

أصبح النجم الفرنسي كريم بنزيما، على موعد مع إنجاز كبير برفقة الاتحاد، والذي بات بحاجة لـ3 نقاط فقط من أجل التتويج رسميًا بلقب دوري روشن السعودي، بموسم 2024-2025.

ويحلّ الاتحاد ضيفًا على الرائد، في بريدة، مساء اليوم "الخميس"، ضمن حساب الجولة 32 من دوري روشن، فيما يختتم مشواره بالمسابقة، بملاقاة الشباب وضمك يومي 20 و26 مايو في آخر جولتين، ثم مواجهة القادسية على ملعب الإنماء في 30 مايو، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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