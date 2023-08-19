ناجح أم فاشل: بين جاريث بيل ورونالدو ونيمار .. انتقالات كسرت حاجز الـ100 مليون

يُظهر التاريخ لنا أن أي نادٍ يقرر الإنفاق بشكل كبير في سوق الانتقالات ليس بالضرورة أن يُحقق مطالبه.

هناك إنفاق بشكل كبير هذا الصيف، مع ظهور دوري المحترفين السعودي كوجهة حقيقية لأفضل نجوم كرة القدم الذين غمروا السوق بالمزيد من الأموال حتى تمت بضع صفقات تجاوزت حاجز 100 مليون يورو.

صفقة جود بيلينجهام حفل سوق الانتقالات بانضمامه إلى ريال مدريد، تلاه ثنائي إنجليزي كلفوا خزائن أنديتهم أكثر من 100 مليون يورو، وهما ديكلان رايس المنتقل إلى آرسنال، وهاري كين هداف إنجلترا المنضم إلى بايرن ميونخ، ويبقي الوقت فقط هو الفيصل لمعرفة نجاح هذه الصفقات من عدمها.

ويأخذكم "جول" لـ إلقاء نظرة على الماضي المضطرب لصفقات بقيمة 100 مليون يورو أو أكثر، وتصنيف كل لاعب قد انتقل بهذا المبلغ على أنه "ضربة" أو "خطأ" أو شيء بينهما...