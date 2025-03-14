ليلة ساخنة في الملاعب السعودية! .. إشارة مثيرة للجدل من ناتشو بعد تصرف كريستيانو رونالدو الصادم

دوري روشن السعودي يشتعل.

يبدو أن ليلة 14 مارس 2025؛ كانت هي ليلة "إثارة الجدل" من نجوم ريال مدريد السابقين، على الأراضي السعودية.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

المقصود هُنا.. كل من الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر الحالي وريال مدريد الأسبق، والمدافع ناتشو فيرنانديز، أحد أبناء قلعة الميرينجي، نجم فريق القادسية حاليًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رونالدو قاد النصر للفوز (3-1) على الخلود، مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

ومن ناحيته.. سقط القادسية (0-1) أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، مساء أمس الجمعة، وفي نفس الجولة أيضًا.