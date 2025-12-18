Milan Napoli GFX GOAL ONLYGOAL AR
نابولي ضد ميلان | عُذر البرد ليس أقبح من جريمة أليجري تجاه مودريتش .. وروح مارادونا تشكرك يا هويلوند!

نابولي عبر إلى النهائي بسهولة على حساب "البطل الهزيل"

ما أصعب أن يفقد حامل اللقب فرصه في الحفاظ على عرشه، لكن ما مر به ميلان وجماهيره الليلة أمام نابولي هو السيناريو الأصعب لخسارة أي بطل، حيث ودع كأس السوبر الإيطالي من الدور نصف النهائي دون أي بصمة تذكر، في البطولة المذاعة بشكل حصري على تطبيق "ثمانية" الناقل الحصري لدوري روشن السعودي للمحترفين، وصاحب حقوق بث مباريات السوبر الإيطالي.

ميلان ابتلع الطعم الذي وضعه أنطونيو كونتي، المدير الفني لنابولي مكشوفًا، فاستحوذ على الكرة بنسبة قاربت الـ60%، لكن نتيجة المباراة الأخيرة كانت واضحة للجميع (2-0) لنابولي الذي كان أكثر حسمًا وخرج حاملًا تذكرة التأهل إلى النهائي في انتظار الفائز من مباراة إنتر وبولونيا، اليوم الجمعة في "الأول بارك".

ويُدين نابولي في هذا الانتصار لنجمه الأول بدون منازع، الدنماركي راسموس هويلوند الذي صنع الهدف الأول لدافيد نيريس بالدقيقة 39، وسجل بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 64 بعد اختراق وتسديدة أرضية رائعة فشل الفرنسي مايك ماينان في التعامل معها.

  • عذر البرد وجريمة أليجري لا تغتفر

    قبل ساعات من مباراة ميلان ونابولي، كانت أغلب حسابات الجماهير "الميلانيستا" على منصات التواصل الاجتماعي، تتحدث عن صعوبة أجواء المباراة بسبب انخفاض درجات الحرارة في المملكة العربية السعودية التي تستضيف اللقاء.

    صحيح أن العاصمة الرياض شهدت انخفاض الحرارة إلى 8 درجات مساءً مع بعض الأمطار، لكن هذا العذر ليس مبررًا تمامًا لهذا السقوط المترنح لفريق عملاق بحجم ميلان، يمتلك العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات والذين لعبوا في درجات حرارة صفر وتحته في أحيان كثيرة.

    والأكيد أن لاعبي نابولي نفسهم أيضًا كانوا يشعرون بنفس الأجواء، لكن الحماس والحمية التي كانت لديهم، مع مدرب متيقظ قادر على قراءة منافسه بأفضل شكل ويتعلم من الدروس السابقة، استطاع الفريق البارتينوبي أن يحقق الفوز بسهولة.

    أما ماسيمليانو أليجري الذي فضل أن يترك النجم المخضرم لوكا مودريتش، أحد أهم أعمدة الفريق على دكة البدلاء حتى الدقيقة 73، سواء لعدم الجاهزية الكاملة أو من أجل الحفاظ عليه للمباراة النهائية أو لرؤية فنية أو حتى لعدم ثقته في قدرته على مجاراة هذه الأجواء الشرسة في أرض الملعب مع تقدمه بالعمر، فكلها مبررات لا ترتقي إلى المنطق على الإطلاق وتدين المدرب الإيطالي على هذه الجريمة التي لا تغتفر.

  • درس قاسي من كونتي لميلان الهزيل

    مع تأخر ميلان بهدف في بداية الشوط الثاني، ظن الجميع أن فريق أليجري سيدخل بشكل هجومي منظم سعيًا وراء التعادل، لكن الواقع كان أسوأ بكثير، حيث كان نابولي أكثر ثباتًا وتنظيمًا في الخطوط وضاعف تقدمه بفضل جرأة هويلوند.

    لم يدفع أليجري بمودريتش رغم أن نصف الملعب كان في حالة غياب تام، فرأينا رابيو وتشيك خارج الخدمة تمامًا، أما نكونكو وبوليسيتش، فكانا معزولين عن الفريق وحتى في الدفاع لم يقدم أي من دي فينتنر أو توموري أداءً مقتنعًا وارتكبا أخطاء فادحة، خصوصًا في لعبة الهدف الثاني.

    وعلى الجانب الآخر، كان نابولي أكثر وصولًا للمرمى بهجمات خطيرة وتسديدات رائعة من نيريس المتألق وألماس أيضًا، وبالنظر إلى إحصائيات المباراة تجد أن نابولي سدد 5 كرات داخل إطار مرمى ماينان، بينما ميلان الذي كانت له السيطرة والاستحواذ لم تكن له سوى 3 تسديدات فقط.

    مطاريد اليونايتد في جنة نابولي!

    أعاد هويلوند الليلة مشاهد اعتادت عليها جماهير الفريق الجنوبي كثيرًا في الموسم الماضي، لكن مع تغيير البطل وهو سكوت ماكتوميناي الذي كان له فضل كبير في فوز نابولي بالدوري الإيطالي عندما سجل 12 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة، كان أغلبها في الجولات الأخيرة والحاسمة من الكالتشيو.

    وجاء هويلوند اليوم ليؤكد أن لوكاكو ليس المدفع الوحيد الذي يمتلكه نابولي في خط الهجوم، حيث صنع الهدف الأول باختراق رائع لدفاعات ميلان "المهترئة"، وبنفس الطريقة كرر الاختراق في الشوط الثاني لكن بدلًا من أن يمرر قرر أن يسدد بكل جرأة لتقحم كرته شباك ماينان من زاوية صعبة للغاية.

    الدنماركي الذي انتقل على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد في صيف 2025، يؤكد أن نابولي الآن هو جنة مطاريد قلعة الشياطين الحمر، وأن جنوب إيطاليا قادر على تحويل مسيرة أي لاعب من الفشل إلى قمة المجد مثلما حدث في مسيرة الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، حيث سجل الليلة هدفه السابع وصنع ثالث تمريرة حاسمة في 18 مباراة لعبها بالقميص السماوي حتى الآن.

  • لغز ماينان بدون إجابة حتى الآن!

    لا شك أن مايك ماينان هو أحد أفضل الحراس على مستوى العالم، ويدين ميلان بفضل كبير له في تواجده حتى الآن بدائرة المنافسة في الدوري الإيطالي، لكن مع أداءه الليلة في السوبر هناك علامات استفهام كبيرة على مستوى الحارس الفرنسي.

    ماينان يتحمل مع الدفاع مسؤولية هدفي ميلان، وربما هو صاحب النسبة الأكبر في الخطأ خصوصًا في الهدف الثاني الذي تقاعس فيه عن إبعاد تصويبة هويلوند، وحتى في الهدف الأول كانت لمسته للعرضية ضعيفة للغاية ليفشل في إبعادها وتصل إلى نيريس الذي أسكنها الشباك الفارغة.

    ورغم ذلك تصدى ماينان إلى تسديدة أخرى من رحماني في الدقيقة 53 من اللقاء بطريقة إعجازية، لكنه بعدها مباشرة كاد يورط فريقه في ركلة جزاء وبطاقة حمراء، بعدما قابل استفزاز بوليتانو بضربة على الرأس داخل منطقة الجزاء، لولا أن حكم اللقاء أنقذه بقرار مفاجئ.

