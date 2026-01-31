(مُحدث) أخبار الانتقالات | ليفربول يستعلم عن دومفريس وإنتر يطلب جونز وآرسنال يعرض نجميه من أجل ألفاريز

رغم توصل الناديان لاتفاق من أجل ضم اللاعب مقابل تقريبًا 40 مليون يورو، ولكن لم يعط أتالانتا نظيره فنربخشه الضوء الأخضر بعد لإتمام صفقة أديمولا لوكمان بحسب "فابريزيو رومانو".

ويطلب النادي الإيطالي ضمانات بنكية من الفريق التركي للتأكد على قدرته على دفع المبلغ بالطريقة المتفق عليها، مما جعل الفريق يتحرك للتفاوض مع أنجيه على صديقي شريف على صفقة تقدر في حدود 22 مليون يورو بحسب "رومانو"، بينما عاد أتلتيكو مدريد لإحياء اهتمامه بلوكمان من جديد عقب مفاوضات الصيف الفائت بحسب "ماركا".