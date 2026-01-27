(مُحدث) أخبار الانتقالات | برشلونة يبدأ مفاوضات التجديد لنجمه وليفربول يخطف موهبة جديدة!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 27 يناير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وأبرز الدوريات حول العالم.