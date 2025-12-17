ميني برنابيو وفينيسيوس بين الجمهور.. طرائف "خارج الملعب" في مباراة جوادالاخارا وبرشلونة!

نجح فريق برشلونة في تخطي عقبة جوادالاخارا في بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "بيدرو إسكارتين" ضمن منافسات دور الـ32.

شهد اللقاء تألق النجم الدنماركي أندرياس كريستنسن الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 76، قبل أن يضيف البديل ماركوس راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 90.

سيطر برشلونة بشكل شبه كامل على مجريات المباراة بنسبة استحواذ بلغت 82%، ليحجز النادي الكتالوني مقعده في الدور المقبل من البطولة التي توّج بها الموسم الماضي، في ظل غياب عدد من عناصره الأساسية وتدوير التشكيلة من قبل الجهاز الفني.