Getty Images Sport
ميني برنابيو وفينيسيوس بين الجمهور.. طرائف "خارج الملعب" في مباراة جوادالاخارا وبرشلونة!
برشلونة يستهل حملة الدفاع عن لقب كأس الملك
نجح فريق برشلونة في تخطي عقبة جوادالاخارا في بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "بيدرو إسكارتين" ضمن منافسات دور الـ32.
شهد اللقاء تألق النجم الدنماركي أندرياس كريستنسن الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 76، قبل أن يضيف البديل ماركوس راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 90.
سيطر برشلونة بشكل شبه كامل على مجريات المباراة بنسبة استحواذ بلغت 82%، ليحجز النادي الكتالوني مقعده في الدور المقبل من البطولة التي توّج بها الموسم الماضي، في ظل غياب عدد من عناصره الأساسية وتدوير التشكيلة من قبل الجهاز الفني.
- Getty Images Sport
طوابير منذ الثالثة بعد الظهر
دائماً ما تقدم الجولة الأولى لبرشلونة في بطولة الكأس بعض الطرائف نظراً لأنها تُلعب أمام فريق من فئة أدنى. لم يزر الفريق الكتالوني هذا العام قرية مثل بارباسترو، وهو ما فعله في الموسمين الماضيين، لكنه زار مدينة صغيرة في منطقة لا مانشا وهي جوادالاخارا لمواجهة فريق صعد حديثاً إلى الدرجة الثالثة.
جوادالاخارا بالمناسبة، قريبة جداً من مدريد وهذا كان ملحوظاً في ملعب "بيدرو إسكارتين"، حيث قام النادي المحلي بتجهيز ثلاثة مدرجات إضافية لزيادة سعة الملعب إلى 8500 متفرج.
نفدت جميع التذاكر، لكن الكثير منها لم يكن مرقماً. لهذا السبب، وكما لو كان حفلاً موسيقياً، اصطف المشجعون في طوابير منذ الساعة الثالثة بعد الظهر في انتظار فتح الأبواب. فعلوا ذلك تحت المطر وبغضب لاحق. تأخرت المباراة نصف ساعة لأن تصاريح الحماية المدنية لفتح المدرجات الإضافية لم تكن قد وصلت.
خشيت الشرطة من حدوث تدافع، مما أدى إلى عدم فتح أبواب الملعب حتى الساعة الثامنة والنصف مساءً. بعد نصف ساعة، أمكن شغل أحد المدرجات الإضافية. لم يصل تصريحان في الوقت المحدد، ولم يتمكن حوالي 500 شخص من الدخول.
"ميني برنابيو".. وفينيسيوس
بسبب قرب جوادالاخارا من مدريد، يوجد العديد من مشجعي ريال مدريد في المدينة. وقد لوحظ ذلك في ملعب بيدرو إسكارتين. صافرات كثيرة ضد لامين كلما لمس الكرة، كما يحدث في سانتياجو برنابيو، وأهازيج خاصة بالملعب الأبيض. سُمعت هتافات "الفساد في الاتحاد"، و"تيباس ارحل الآن"، و"كيف لا أحبك" (نشيد مدريدي شهير).
يلعب ريال مدريد اليوم الأربعاء في الكأس، لكن فينيسيوس كان في ملعب بيدرو إسكارتين. لم يكن اللاعب البرازيلي، بل شبيهه، الذي التقط صوراً وهو يرتدي قميص سي دي جوادالاخارا. شاهد اللقاء مع بعض الأصدقاء بالقرب من المنطقة المخصصة للصحافة والتقط بضع صور مع المشجعين المحليين.
شبيه فينيسيوس يدعى ريكاردو رينكون وهو (إنفلونسر) لديه أكثر من 600,000 متابع على تيك توك.
- Getty Images Sport
يامال وكوبارسي
لم يكن متوقعاً أن يكون لامين يامال أساسياً، لكن ابن روكافوندا نسي تماماً إصابة عظمة العانة. ربما لم ينسها تماماً، لكنه يعمل منذ بعض الوقت لكي لا يشعر بالألم. بدأ اللعب في العمق وانتهى على الطرف. لعب الـ 90 دقيقة وشعر بالبرد، مثل الجميع. تعرض لصافرات من الجماهير المحلية ولأخطاء متكررة من لاعبي سي دي جوادالاخارا.
مع دخول الشوط الثاني، خلع قفازيه وألقاهما على العشب بغضب لأن الهدف لم يأتِ. تلقى من المدرجات بعض الصرخات التي تصفه بالأحمق. لم يكن اللاعب الوحيد في برشلونة الذي لعب بقفازات. فعل ذلك أيضاً، على سبيل المثال، بيدري.
لم يبدأ باو كوبارسي المباراة كأساسي، لكنه دخل بعد الاستراحة بعد حصول مارك بيرنال على بطاقة صفراء. لعب الشوط الثاني بأكمله بجانب كريستنسن في قلب الدفاع.
في جوادالاخارا، لعب مباراته رقم مائة مع الفريق الأول، وكما جرت العادة، تم تكريمه بقميص يحمل الرقم 100 سُلّم له في غرفة ملابس ملعب بيدرو إسكارتين نفسها. كانت هناك صورة مع زملائه في الفريق.
إعلان