ميلان وجنوى | فوفانا وعبد الحليم و"الهوا" .. إياك أليجري وتحويل "حلم" مودريتش إلى كابوس!

حتى الآن، يعيش جمهور ميلان حالة من الحلم الجميل مع لوكا مودريتش، الذي انضم للفريق الصيف الماضي وخلق حالة من "العظمة" في سان سيرو بأدائه وشخصيته وعقليته وشغفه وما قدمه من إضافة على جميع المستويات للفريق.

لوكا لعب بعض المباريات بمستوى أقل من المعتاد لكن الجمهور لم يتوقف عندها كثيرًا كون النتائج كانت إيجابية، لكن ما حدث اليوم أمام جنوى كان بخلاف ذلك تمامًا!

النجم الكرواتي لم يلعب مباراة سيئة، لكنه لم يُقدم الأداء المبهر المعتاد والسبب واضح وهو معاناته من إرهاق اتضح جليًا في المرحلة الأخيرة من اللقاء، وهو ما جعله في مرمى انتقادات الجمهور عقب المباراة.

ميلان كان بحاجة إلى تغيير لإنعاش وسطه اليوم، ومع جلوس صامويل ريتشي تحديدًا على مقاعد البدلاء، فلا حجة أبدًا للمدرب ماسيميليانو أليجري لعدم إجراء هذا التغيير وإخراج مودريتش والدفع بنجم تورينو السابق، خاصة أنه سبق وقدم أداءً جيدًا جدًا حين عوّض غياب أدريان رابيو للإصابة.

ترك مودريتش في الملعب في ظل الحاجة لهذا التغيير وحالة اللاعب الجيدة فقط جعلت الجميع يصب جام غضبهم عليه بجانب المدرب! وإن استمر أليجري باتباع تلك الاستراتيجية مع اللاعب سيُحوله من حلم إلى كابوس بالنسبة للجمهور، لأن التعب سينال منه أكثر وأكثر ومستواه سيتراجع أكثر وأكثر.

أليجري عليه منح مودريتش بعض الوقت للراحة والتقاط الأنفاس، فهو في عامه الـ40 الآن، بجانب أن خروجه من الملعب وإنعاش الوسط بلاعب آخر جيد ليس من "المحرمات" كرويًا! لأن بخلاف ذلك سيُحول حلمه إلى كابوس وهنا العواقب ستكون وخيمة للطرفين!

