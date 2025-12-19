"اجلس أيها الأحمق" .. أزمة قمة ميلان ونابولي تصل إلى المدعي الفيدرالي وماسيميليانو أليجري مهدد!

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" مساء اليوم الجمعة، فتح مكتب المدعي العام الفيدرالي تحقيقًا ضد ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لفريق ميلان الأول لكرة القدم.

الصحيفة كشفت عن أن التحقيق، يأتي على خلفية الإهانات التي وجهها أليجري إلى جابرييل أوريالي، مساعد المدير الفني لنادي نابولي أنطونيو كونتي؛ وذلك ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وأوضحت الصحيفة أن تقرير حكم مباراة ميلان ونابولي، تضمن تفاصيل واقعة أليجري مع أوريالي بالكامل؛ حيث تم تقديمه إلى مكتب المدعي العام الفيدرالي، في إيطاليا.

وأساسًا.. لا يحتاج مكتب المدعي العام الفيدرالي تقرير من الحكم، للتحرك في مثل هذه الوقائع؛ خاصة أنه لديه الصلاحيات بالاكتفاء باللقطات والمشاهد، التي تُعرض عبر شاشات التلفزيون فقط.

ومكتب المدعي العام الفيدرالي يشبه "النيابة العامة"؛ ولكنه هيئة تابعة لمنظومة اتحاد الكرة الإيطالي أساسًا، يكون مهمتها تأكيد المخالفة أمام القاضي الرياضي - الذي يصدر الحكم -.