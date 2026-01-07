أثار الفرنسي مايك مينيان، حارس مرمى ميلان، اهتمام عدد من الأندية داخل وخارج إيطاليا، بعد تألقه اللافت مع ناديه ومساهمته الجادة في منافسته الشرسة مع جاره إنتر وحامل اللقب نابولي على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، خاصة في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري، لكن النادي اللومباردي وجه ضربة قوية لتلك الأندية الحالمة بضم نجمه مجانًا.
تشيلسي على رأسهم .. ميلان يصدم المهتمين بالتعاقد مع مينيان مجانًا!
جديد ميلان ومينيان
ميلان حاول تجديد عقد مينيان مرارًا خلال العام الأخير، وقد دخل معه في مفاوضات شاقة وطويلة لتجديد العقد لكن دون جدوى، نتيجة خلافات مالية حادة بين الطرفين ووجود عروض مغرية خاصة من يوفنتوس وتشيلسي.
الجديد في هذا الملف هو نجاح ميلان أخيرًا في التوصل لاتفاق مع الحارس المتألق على تجديد العقد الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل، وذلك حسبما كشفت عنه قنة سكاي سبورت الإيطالي.
القناة أوضحت أن الطرفين لم يكونا قط قريبين إلى هذا الحد خلال المفاوضات المطولة لتمديد عقد الحارس الفرنسي، وبالتالي، ما لم تحدث مفاجآت، سيواصل مينيان ارتداء قميص الروسونيري في المواسم المقبلة.
Getty/Goal
تفاصيل العقد الجديد
سكاي سبورت أوضحت أن العقد الجديد لمينيان سيمتد لـ5 مواسم قادمة، حيث سينتهي صيف 2031.
وأضافت أن اللاعب سيحصل على 5.7 مليون يورو في الموسم الواحد، وذلك على مدى السنوات الخمس المقبلة.
اتفاق على بعد خطوة واحدة
يبدو أن المفاوضات بين إدارة ميلان ومينيان، والتي من المفترض أن تؤدي إلى بقاء حارس مرمى المنتخب الفرنسي في صفوف الروسونيري، ستنتهي بنهاية سعيدة للطرفين.
بعد بضعة أشهر من "الوداع شبه المؤكد" إلى تشيلسي، يبدو أن اللاعب قد قرر العودة إلى مشروع ميلان. ومن المتوقع أن يتم التوقيع في الأيام المقبلة، عندما تجري مفاوضات جديدة بين الطرفين لحسم التفاصيل النهائية.
حاسم
حقيقة أن ميلان لم يدخر جهداً لإقناع مينيان بتجديد عقده، لا تثير الدهشة: فقد كان هو أحد أعمدة تشكيلة أليجري، التي دخلت بشكل فعلي في سباق الفوز بالدوري الإيطالي بعد كوارث الموسم الماضي.
من ركلة الجزاء التي تصدى لها أمام روما إلى تلك التي تصدى لها أمام إنتر: هناك العديد من النقاط التي حصدها ميلان بفضل مينيان الذي لعب 16 مباراة في السيري آ لم يستقبل خلالها سوى 13 هدفًا وقد حافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات.