تشيلسي على رأسهم .. ميلان يصدم المهتمين بالتعاقد مع مينيان مجانًا!

ميلان حاول تجديد عقد مينيان مرارًا خلال العام الأخير، وقد دخل معه في مفاوضات شاقة وطويلة لتجديد العقد لكن دون جدوى، نتيجة خلافات مالية حادة بين الطرفين ووجود عروض مغرية خاصة من يوفنتوس وتشيلسي.

الجديد في هذا الملف هو نجاح ميلان أخيرًا في التوصل لاتفاق مع الحارس المتألق على تجديد العقد الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل، وذلك حسبما كشفت عنه قنة سكاي سبورت الإيطالي.

القناة أوضحت أن الطرفين لم يكونا قط قريبين إلى هذا الحد خلال المفاوضات المطولة لتمديد عقد الحارس الفرنسي، وبالتالي، ما لم تحدث مفاجآت، سيواصل مينيان ارتداء قميص الروسونيري في المواسم المقبلة.

Getty/Goal