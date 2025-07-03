حتى لا يقع أليجري في ورطة .. ميلان يصارع على هداف الكالتشيو بعد ظهور عرض سعودي مفاجئ!

العرض السعودي يضع ميلان في اختبار صعب..

مع عودة ماسيميليانو أليجري لتدريب ميلان، بات الروسونيري يعمل على إعادة هيكلة قائمة الفريق، بعد موسم مخيب للآمال، حيث بات بحاجة إلى ضم مهاجم من العيار الثقيل، فضلًا عن خط وسط جديد تمامًا، ودفاع يحتاج إلى إصلاح.

ميلان يحتاج إلى الاستثمار في مهاجم يتمتع بخصائص مختلفة عن سانتياجو خيمينيز؛ لاعب يضمن خيارات أخرى على المستوى التكتيكي، وقبل كل شيء، يشكّل ضمانة مطلقة في إحراز الأهداف.

وفي سبيل ذلك، فقد أفادت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، بأن ميلان حدد بالفعل المهاجم المناسب للاستثمار فيه، وهو ماتيو ريتيجي.