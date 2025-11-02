شبح كورتوا يظهر في سان سيرو .. لوكا مودريتش يعيش مع ميلان إحدى ليالي ريال مدريد الصعبة الساحرة!

إن كنت مشجعًا لريال مدريد في العقد الأخير أو منافسًا له، فأنت بالتأكيد عشت واحدة من تلك الليالي الصعبة الساحرة التي تعرض خلالها الفريق لمعاناة كبيرة على أرض الملعب وبداية تجعلك تؤكد خسارته للمباراة ثم تراه فجأة ينقلب لوحش يأكل الأخضر واليابس لمجرد لقطة إيجابية منحته إياها كرة القدم! حدث ذلك أمام مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، برشلونة والعديد من الأندية في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني ... لوكا مودريتش كان جزءًا أساسيًا من تلك الليالي وقد استعاد ذكراها اليوم مع ميلان خلال مواجهة روما في سان سيرو.

بداية ميلان للمباراة كانت سيئة جدًا، وصعبة وثقيلة على جمهوره الحاضر في الملعب أو المتواجد خلف الشاشات بانتظار الفوز واستغلال تعثر نابولي أمام كومو لتقليص فجوة الصدارة من جديد، إذ كان روما الطرف الأفضل في كل شيء، وقد هدد مرمى مايك مينيان كثيرًا وسنحت له فرصًا خطيرة حقًا، لكن تلك البداية الصعبة مضت دون أضرار تُذكر على ميلان .. مثلما كان يحدث مع ريال مدريد بتواجد النجم الكرواتي.

كانت لحظة واحدة قلبت كل شيء على الملعب وحولت الأفضل للأسوأ والعكس صحيح، بدأت بتدخل دفاعي رائع من الشاب الواعد دافيدي بارتيساجي، ثم تمريرة إيجابية إلى صامويل ريتشي ومنه إلى ألكسيس ساليميكرز الذي منح رفائيل لياو فرصة الانطلاق بالكرة ليُمرر تمريرة عرضية ممتازة إلى المتقدم من الخلف للأمام بافلوفيتش، والأخير لم يجد صعوبة في إرسال الكرة للمرمى ليضع ميلان في المقدمة عند الدقيقة الـ39 .. وهنا كانت نقطة التحول الكبرى في المباراة.

أغلق ميلان ما فات بهذا الهدف، وبدأ من جديد بإعصار هجومي وضغط شرس أنتج أكثر من 5 فرص محققة في نهاية الشوط الأول وبداية الثاني لكن كل تلك الفرص أهدرت ليعيش جمهوره دقائق صفقة جدًا خاصة لحظة احتساب ركلة جزاء لصالح الضيوف، لكن مينيان تصدى لها بنجاح وبعدها أجاد الدفاع التعامل مع اندفاع روما الهجومي ليخرج الفريق فائزًا باللقاء المثير والممتع.

مودريتش عاش تلك الليلة الصعبة الساحرة مع ميلان، كما سبق أن عاشها مرارًا وتكرارًا مع ريال مدريد، لكن ربما الفارق أن الحديث اليوم لن يكون عن "ساحر كارلو أنشيلوتي" الإفريقي، لأن ماسيميليانو أليجري قدّم مباراة ممتازة تكتيكيًا وأجاد التلاعب بمراكز لاعبيه وتحركاتهم وتمركزهم على أرض الملعب، هذا بجانب تفوق البعض فرديًا وعلى رأسهم حارس المرمى الفرنسي الذي جعل زميله الكرواتي يشعر بشبح زميله السابق تيبو كورتوا يظهر في سان سيرو.