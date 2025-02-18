لياو أمام فينورد .. احترس من الفخ يا فليك البرتغالي "لاعب اللقطة" ولا يصلح لبرشلونة!

ظهور متواضع للنجم البرتغالي

بعد فوز فينورد بهدف دون رد في مباراة الذهاب على ميلان في ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، كانت الرسالة من الجانب الإيطالي واضحة "لا بأس" يمكننا التعويض بسهولة على ملعبنا.

الامور كانت تبدو على ما يُرام منذ الوهلة الأولى، لأن سانتياجو خيمينيز "لاعب فينورد السابق" افتتح التسجيل للروسونيري في الدقائق الأولى من عمر المباراة.

كل شيء تغير بعد طرد ثيو هيرنانديز لتلقيه الإنذار الثاني في الدقيقة 51 من عمر اللقاء، فينورد امتلك السيطرة وضغط وأرهق رجال المدرب سيرجيو كونسيساو، لتأتي المكافأة في الدقيقة 73 عن طريق هدف التعادل لجوليان كارانزا، لتصبح النتيجة التعادل الإيجابي 1/1 لمواجهة الإياب، و2/1 للمباراتين مما يعني خروج ميلان.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يمكننا إلقاء اللوم على ثيو هيرنانديز والإنذار "الأحمق" الذي حصل عليه من دون أي داعي، بسبب تمثيله الواضح والصريح داخل منطقة الجزاء "نعم فعل ذلك في عصر تقنية الفيديو".

ولكن اللوم ليس على ظهير ميلان الأيسر فقط، هناك أيضًا رافائيل لياو الذي كان بمثابة الشبح الذي لم يظهر كثيرًا ولم يفعل أي شيء يٌذكر..