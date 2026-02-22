Goal.com
ميلان يبتعد خطوة عن الدوري الإيطالي.. يوفنتوس أقرب، إنتر المستفيد والديربي يحسمها!

ميلان يخسر أمام بارما بفضل هدف ترويلو: الفارق مع إنتر يرتفع إلى 10 نقاط، والآن أصبح الوضع صعبًا للغاية على الروسونيري.

يوم أحد لا يُنسى لميلان، الذي تعرض لخسارته الثانية هذا الموسم بعد خسارته أمام كريمونيسي في الجولة الأولى: هذه المرة كان بارما هو الذي فاز على أرض ميلان.

صانع الفوز لفريق كويستا هو ترويلو، الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 80، مما أدى إلى انفجار الفرح على مقاعد البدلاء، وليس فقط ذلك: حتى لاعبو إنتر  ابتسموا عند رؤية ذلك الهدف الذي قد يقضي نهائيًا على حظوظ ميلان في الفوز بالدوري.

فقد زاد النيرازوري من فارق النقاط مع منافسه المحلي، قبل أسبوعين من الديربي الذي قد يمثل نهاية آمال رجال أليجري في العودة إلى الصدارة.

  • من -5 إلى -10 في غضون أيام قليلة

    كان ميلان يعتمد كثيرًا على التعويض في المباراة ضد كومو حتى لا يفقد حظوظه خلف الجيران إنت، لكن في مساء الأربعاء، فشل لياو وزملاؤه في تحقيق الفوز.

    أدى خطأ مينيان إلى تسجيل نيكو باز هدف التقدم المؤقت، قبل أن يعادل لياو النتيجة بضربة رأسية، مما أدى على الأقل إلى تجنب الهزيمة أمام الجماهير.

    وبذلك ارتفع الفارق مع إنتر إلى سبع نقاط، قبل التغيير الجديد الذي حدث اليوم: فوز النيراتزوري في ليتشي زاد الضغط على ميلان، الذي تراجع إلى ناقص 10 نقاط خلف القمة.

  • أقصى فائدة لإنتر

    64 نقطة لإنتر، 54 نقطة لميلان: +10 هي النقاط التي يمكن لفريق المدرب كيفو الاعتماد عليها حاليًا، وهي أكبر فارق سجله الفريق عن منافسيه المباشرين في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

    من الازدحام في قمة الترتيب مع بداية الموسم  انتقلنا إلى هيمنة النيراتزوري، نتيجة للسقوط الذي قضى تدريجيًا على منافس إنتر واحدًا تلو الآخر في الصراع على اللقب.

    هذه الجولة 26 قد تكون نقطة تحول حاسمة في سباق الدوري الإيطالي، الذي يتجه بشكل متزايد نحو شاطئ إنتر في نافيليو.

  • الديربي بعد أسبوعين

    سيكون لدى ميلان فرصة حقيقية لتقليص الفارق في الديربي المقرر في عطلة نهاية الأسبوع 7-8 مارس، عندما ستقام مباراة محلية من المتوقع أن تكون ساخنة.

    لكن قبل ذلك، سيواجه الروسونيري كريمونيزي خارج الأرض، بعد المباراة على أرضه التي قد ترفع رصيد إنتر إلى +13 في حالة فوزه على جنوى.

    الهدف الأولي، باختصار، هو عدم خسارة المزيد من النقاط قبل المواجهة المباشرة التي قد تمنح الأمل من جديد في الفوز بالدوري.

  • صراع دوري أبطال أوروبا

    في ضوء الهزيمة اليوم، يجب على ميلان أن ينتبه أكثر إلى ما يحدث خلفه: الفارق عن الصدارة أكبر من ذلك الفارق عن المركز الخامس الذي يحتله يوفنتوس بقيادة سباليتي بثماني نقاط أقل.

    وهو أمر يؤكده أليجري باستمرار في كل مؤتمر صحفي: العودة إلى دوري أبطال أوروبا هي أولوية مقارنة بالدوري الإيطالي الذي أصبح الآن بعيد المنال.

