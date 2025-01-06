ميلان وإنتر "الكرة الإيطالية لم تمت بعد" .. عودة شخصية البطل مع كونسيساو وعليك عض أصابع الندم يا إنزاجي

ميلان يحلق عاليًا في سماء الرياض..

الكرة الإيطالية لم تمت.. هذه حقيقة أثبتها "ديربي الغضب" الكبير بين ميلان وإنتر، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الإيطالي.

هذا الديربي الذي أقيم على الأراضي السعودية، وتحديدًا بملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض؛ رد على كل من يزعم بأن الكرة الإيطالية تراجعت كثيرًا، في السنوات الأخيرة؛ وذلك بالمتعة التي قدمها.

هذه المتعة الكروية تجلت في أداء ميلان وإنتر على أرضية الملعب، بالإضافة إلى الأهداف وإهدار الفرص، وحتى تألق الحراس، مع الحماس الجماهيري الكبير.

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وفي النهاية.. نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان في خطف اللقب؛ بعد الفوز القاتل على غريمه ومنافسه التقليدي إنتر، بثلاثة أهداف مقابل اثين.

إنتر تقدم بهدفين مقابل لا شيء؛ سجلهما لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، ثم مهدي طارمي في الدقيقة 47.

لكن.. ميلان عاد بريمونتادا نارية في الشوط الثاني؛ حيث سجل 3 أهداف متتالية، بواسطة ثيو هيرنانديز وكريستيان بوليسيتش وتامي أبراهام، في الدقائق 52 و80 و90+3.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول" من ناحيتها؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز ميلان القاتل على إنتر، وتتويجه بلقب كأس السوبر الإيطالي..