ميلان وإنتر | كيفو "طفل شرس" أمام الكبار .. رحيل الأخطبوط جريمة ولهذا يعجز بيريز عن نسيان مودريتش!

إنه ليس ديربي الغضب، بل "الجنون"، قمة تكتيكية بعنوان "تصيد الأخطاء"، اقتنص فيها ميلان، فوزًا مثيرًا على إنتر، على ملعب جيوزيبي مياتسا، بنتيجة (1-0)، في قمة الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي، بموسم "2025-2026".

وتمكن كريستيان بوليسيتش من التوقيع على هدف ميلان، في الدقيقة 54، بعد استغلال ارتداد الكرة من الحارس يان سومر، لتسديدة ساليمايكرز، ليتابع الكرة في الشباك.

وحافظ ميلان على سجله خاليًا من الهزائم أمام إنتر، للمباراة السادسة على التوالي، في جميع المسابقات، ليرفع الروسونيري رصيده إلى 25 نقطة، ويحل في وصافة الـ(سيري آ)، بفارق نقطتين عن "المتصدر" روما، بينما تجمد رصيد الإنتر عند 24 نقطة، في المركز الرابع.