ميكيل أرتيتا يكشف سبب غياب مارتن أوديغارد عن فوز أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي ويؤكد إصابة لاعبين آخرين

بدأ أوديغارد مباراة الأربعاء التي انتهت بالتعادل 1-1 في برينتفورد على مقاعد البدلاء، لكنه حل محل إيبيريشي إيزي في الشوط الثاني في ملعب جيتك كوميونيتي. تقدم آرسنال بهدف مستحق في الدقيقة 60 من ديربي لندن، عندما سدد نوني مادويكي رأسية من عرضية بييرو هينكابي لتسكن شباك كاويمين كيلهير.

لكن فريق البيز رد بشكل جيد وتعادل بعد 10 دقائق من تأخره بهدف سجله كين لويس-بوتر بعد أن مرر مايكل كايودي كرة طويلة إلى سيب فان دن بيرغ الذي مررها برأسه إلى اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا ليضعها في شباك ديفيد رايا.

لكن قائد أرسنال تعرض لإصابة خلال هدف برينتفورد، وكان هناك قلق من أنه سيضطر للخروج من الملعب بعد وقت قصير من دخوله. أنهى أوديجارد المباراة المتعادلة في العاصمة، لكنه غاب عن فوز أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي بالكامل، حيث سحق أرسنال ويجان في الشوط الأول بفضل أهداف نوني مادويكي وغابرييل مارتينيلي وغابرييل جيسوس، بالإضافة إلى هدف جاك هانت في مرماه، ليضمن مكانه في الدور الخامس من المسابقة.

وكشف أرتيتا سبب غياب أوديغارد يوم الأحد، واعترف بأن لاعب الوسط تعرض لإصابة خلال هدف لويس-بوتر.