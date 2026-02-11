Getty Images
ميكيل أرتيتا يرد على "الخبر المحزن" بإقالة توتنهام لتوماس فرانك، بينما يشيد مدرب أرسنال بـ"المدرب الممتاز والرجل الاستثنائي"
فرانك يُطرد من توتنهام بعد موسم سيئ
يغادر فرانك توتنهام وهو أسوأ مدرب في تاريخ أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الستة الكبرى من الناحية الإحصائية. يواجه توتنهام خطرًا كبيرًا بالانزلاق إلى صراع الهبوط بعد أن خسر ثماني مباريات متتالية في الدوري. أُعلن قرار إقالة فرانك يوم الأربعاء.
وقال توتنهام في بيان: "اتخذ النادي قرارًا بإجراء تغيير في منصب المدير الفني للرجال، وسيغادر توماس فرانك اليوم.
تم تعيين توماس في يونيو 2025، وكنا مصممين على منحه الوقت والدعم اللازمين لبناء المستقبل معًا.
"ومع ذلك، دفعت النتائج والأداء مجلس الإدارة إلى استنتاج أن التغيير في هذه المرحلة من الموسم ضروري.
طوال فترة عمله في النادي، أظهر توماس التزامًا لا يتزعزع، وبذل قصارى جهده لدفع النادي إلى الأمام. نود أن نشكره على مساهمته ونتمنى له كل النجاح في المستقبل".
أرتاتا يرد على رحيل فرانك
في مؤتمر صحفي عقد بعد ظهر الأربعاء، سُئل مدرب أرسنال أرتاتا عن رأيه ومشاعره بشأن قرار منافس النادي في شمال لندن بالانفصال عن مدربه.
"حسنًا، دائمًا ما تكون الأخبار حزينة عندما يكون لديك زميل لا يستمر في عمله لأن توماس مدرب ممتاز، وهو رجل استثنائي أيضًا وقد أثبت ذلك في الدوري. نحن نعرف أين نحن. نحن نعلم أن مسؤوليتنا تتجاوز مجرد الأداء"، أجاب أرتيتا. "في بعض الأحيان، النتائج هي التي تحدد ما سيحدث لنا. نتمنى له كل التوفيق في أي قرار يتخذه في المستقبل".
كما سُئل أرتاتا عما إذا كانت الدوري الإنجليزي الممتاز أصبح أكثر نفادًا للصبر، في حين قيل له إن توتنهام قد تخلص من ثمانية مدربين مختلفين خلال فترة عمله في أرسنال.
"لا أعرف. لا أعتقد أنه يمكنك أخذ كل مثال بنفس الطريقة. أعتقد أن الوضع يختلف كثيرًا في كل نادٍ، لكن هذا احتمال وارد دائمًا"، أضاف.
"أعتقد أن كل حقبة مختلفة في كل نادٍ، ولدينا في الدوري الإنجليزي الممتاز اثنين من المدربين الأكثر شهرة، أرسين وسير أليكس، منذ سنوات عديدة. وقد تغير ذلك كثيرًا في كلا الناديين. لا أعرف.
"يعتمد ذلك على العديد من العوامل. في رأيي، العامل الأول هو أن يكون اللاعبون خلفك ويستمتعون بما يفعلونه ويؤمنون بما تفعله، فهذا أمر مهم. ثم عليك الفوز بالعديد من المباريات لأنه في النهاية، إذا لم تفعل ذلك، فلن تستمر في وظيفتك، وهذه هي حقيقة وظيفتنا".
لاعبو توتنهام سئموا من حب فرانك لأرسنال
وفقًا لصحيفة ديلي تلغراف، فقد خيب فرانك آمال لاعبي توتنهام بتشجيعه المستمر لأرسنال. وقال أحد المصادر: "كان يتحدث باستمرار مع اللاعبين عن أرسنال، وسرعان ما سئموا من ذلك. حتى قبل وبعد المباراة في الإمارات، كان يخبرهم عن مدى جودة أرسنال. وكان الشعور السائد بين بعضهم هو 'كفى حديثًا عن أرسنال'."
كما أغضب فرانك المشجعين بذكره فريق أرسنال "المنتصر" في مؤتمره الصحفي الافتتاحي عندما أصر على أن توتنهام "سيخسر المباريات بنسبة 100٪"، بينما شوهد وهو يشرب من كوب يحمل شعار أرسنال قبل هزيمتهم أمام بورنموث في يناير.
توتنهام يبحث عن خليفة قبل ديربي شمال لندن
يأمل توتنهام في تعيين مدرب جديد - سواء كان ذلك بشكل مؤقت أو دائم - قبل مباراة ديربي شمال لندن يوم الأحد المقبل على أرضه أمام أرسنال. لم يهزم توتنهام أرسنال منذ مايو 2022.
