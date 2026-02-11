ميكيل أرتيتا يرد على "الخبر المحزن" بإقالة توتنهام لتوماس فرانك، بينما يشيد مدرب أرسنال بـ"المدرب الممتاز والرجل الاستثنائي"

يغادر فرانك توتنهام وهو أسوأ مدرب في تاريخ أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الستة الكبرى من الناحية الإحصائية. يواجه توتنهام خطرًا كبيرًا بالانزلاق إلى صراع الهبوط بعد أن خسر ثماني مباريات متتالية في الدوري. أُعلن قرار إقالة فرانك يوم الأربعاء.

وقال توتنهام في بيان: "اتخذ النادي قرارًا بإجراء تغيير في منصب المدير الفني للرجال، وسيغادر توماس فرانك اليوم.

تم تعيين توماس في يونيو 2025، وكنا مصممين على منحه الوقت والدعم اللازمين لبناء المستقبل معًا.

"ومع ذلك، دفعت النتائج والأداء مجلس الإدارة إلى استنتاج أن التغيير في هذه المرحلة من الموسم ضروري.

طوال فترة عمله في النادي، أظهر توماس التزامًا لا يتزعزع، وبذل قصارى جهده لدفع النادي إلى الأمام. نود أن نشكره على مساهمته ونتمنى له كل النجاح في المستقبل".