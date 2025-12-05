"سيعود إلى برشلونة لإصلاح دفاعهم" .. رسالة مقلقة تنذر جماهير آرسنال باقتراب رحيل أرتيتا

يؤمن لاعب آرسنال السابق إيمانويل بيتي، أن ميكيل أرتيتا المدرب الحالي للمدفعجية، قد يذهب قريبًا إلى برشلونة من أجل الإشراف على تدريب الفريق.

أرتيتا سبق أن تواجد في أكاديمية برشلونة "لا ماسيا" في سن الخامسة عشر، وانتقل إلى باريس سان جيرمان في عام 2000، قبل أن يخوض مسيرة ناجحة في الدوري الإنجليزي مع إيفرتون وآرسنال.

وبعد اعتزاله عمل أرتيتا كمدرب مساعد لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي، ثم أصبح مدربًا لآرسنال، وهو الفريق الذي يعيش معه فترة مميزة حاليًا، ويتصدر الدوري الإنجليزي وجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا في موسم 2025/2026.