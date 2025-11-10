Fulham v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
الذكاء الاصطناعي يساعد آرسنال من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي .. اعتراف مثير من ميكيل أرتيتا!

الجانرز يواصل مطاردة الحلم الغائب منذ موسم 2004 الأسطوري..

اعترف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، بدور تقنية الذكاء الاصطناعي "AI"، في مساعي الجانرز من أجل تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع تربعه في صدارة البريمييرليج، يواصل آرسنال حلمه مع أرتيتا، نحو تحقيق اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ موسم "اللاهزيمة" الأسطوري في 2003-2004، حيث يسعى أرتيتا لاستغلال جميع الأدوات المتاحة له، مع التنبيه نحو توخي الحذر في الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، من أجل الحصول على المساعدة.

  • أساليب أرتيتا "الفريدة" من أجل تحقيق المكسب

    وأصبح ميكيل أرتيتا، مشهورًا عالميًا، بفضل اسلوبه الفريد في التدريب، حيث كشفت سلسلة وثائقية أطلقتها Amazon Prime، عن أساليبه الغريبة في تحفيز اللاعبين، ببعض الأحيان؛ فمثلًا في إحدى المرات، قام أرتيتا بتشغيل أصوات الجماهير في جلسات التدريب، من أجل التحفيز على تحقيق المكسب.

    وفي العصر الحديث، تعددت الأدوات المتاحة من أجل تطوير الأداء، فيما تتوفر خدمات الذكاء الاصطناعي في الإجابة على الأسئلة، وتبسيط كم هائل من البيانات، فيما اعترف أرتيتا بأنه أحد هؤلاء الذين استكشفوا الفوائد المحتملة في هذا المجال.

  • Laura HarveyGetty

    مدربة فريق آرسنال النسائي "السابقة": أستخدم ChatGPT

    وأكدت لورا هارفي، مدربة فريق السيدات السابقة بنادي آرسنال، والتي تقود حاليًا فريق سياتل رين في الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات "NWSL" في الولايات المتحدة وكندا، عبر بودكاست "Soccerish"، بأنها تستعين بخدمات ChatGPT، كاشفة عن مدى تأثيره على قراراتها التكتيكية.

    وقالت هارفي "ذات يوم، في فترة ما بعد الموسم، كنت أكتب أشياء في ChatGPT، مثل (ما هي هوية سياتل رين؟) وكان البرنامج يقدم لي الإجابة، فقلت "لا أعرف إذا كان هذا صحيحًا أم لا"، ثم سألت: "ما الذي تحتاجين لفعله كي تكوني ناجحة في الدوري الوطني؟"، أسئلة واسعة النطاق حقًا.

    وأضافت "ثم كتبت (ما هو التشكيل الذي يجب أن ألعب به كي أتغلب على فرق الدوري الوطني؟"، فظهرت كل الفرق في الدوري والتشكيل الذي يجب أن أتبعه، وبالنسبة لفريقين - لن أفصح عنهما لأنهما سيعرفان - كان الجواب "يجب أن تلعب بـ5 مدافعين"، ففعلت ذلك، دون مزاح، هذا هو سبب قيامي بذلك".

    وتابعت هارفي "كان ذلك في بداية الموسم، وأخبرت الطاقم التدريبي بهذا الأمر، أنا لا أمزح، فهذا ما فعلته، وكان ردهم (أمر مثير للاهتمام)، بحثنا في الأمر، ودرسناه بعمق، وفكرنا في كيفية تطبيقه. وقررنا تجربته، وأعجبنا. لقد نجح الأمر، وفزنا بالمباراة. التقنية لم تخبرك كيف تلعب أو ماذا تفعل أو شيء من هذا القبيل، ولكن الأمر كان مثل "هذا ما نقوله لك لتفعله"، فقلت "حسنًا"، وهذا ما دفعني للبحث في الأمر، لقد بحثت في الأمر حقًا".

  • كيف يستخدم أرتيتا الذكاء الاصطناعي في آرسنال؟

    بالعودة إلى ميكيل أرتيتا، فعندما تلقى سؤالًا عمّا إذا كان يسير على نفس المنهج، اعترف مدرب آرسنال بأنه يستخدم خاصية الـAI، من أجل تقييم الأداء وتحديد مجالات التحسين، قائلًا "إنها أداء قوية للغاية، إذا استخدمتها بالطريقة الصحيحة، وإذا وجهت الأسئلة بشكل صحيح. وهي مستخدمة بالفعل في العديد من الأمور والعمليات، التي يمكن أن تساعد الفريق، بل المنظمة بأكملها. ستتحسن وتمنحنا رؤية جيدة، أو على الأقل أمورًا للتفكير فيها. أنا لست خبيرًا، ولكنها أداة قيمة".

    واستطرد "لقد طورنا بعض الأشياء التي نعتقد أنها يمكن أن تساعدنا على فهم أنفسنا بشكل أفضل، وتقييم ما نقوم به وما يمكننا تحسينه. وبعد ذلك سنبحث في كيفية استخدامها في العديد من المجالات الأخرى في النادي".

    في المقابل، حذر أرتيتا بأن الذكاء الاصطناعي لن يكون قادرًا على محاكاة المهارات المطلوبة للتعامل مع اللاعبين - على المستوى الشخصي -، قائلًا "إذا كانت (التقنية) موثوقة، فهي تساعدنا في حالات الإصابات بالتأكيد، ولكن علينا دائمًا ألا نفقد الحساسية والشعور واتباع حدسنا. نحن نتعامل مع بشر، وهذا جانب لا يمكن استبداله حتى الآن".

    وتابع "بالنسبة للإحصائيات، فإن الأمر يتعلق بكيفية تفسير تلك الإحصائيات ومدى كونها موثوقة. يمكن أن تشعر بالارتباك الشديد والانزعاج على الفور، لكن هذه البيانات لا تعني شيئًا؛ لأنه يجب أن تحللها. ما هي منهجية ذلك؟، وإذا لم تفهم ذلك، واكتفيت بالنظر إلى البيانات، فقد تواجه مشكلة كبيرة".

  • Arsenal Sunderlandgetty

    ديربي شمال لندن وكين: اختبارات قوية في انتظار آرسنال

    ورغم تعادله المثير مع سندرلاند بنتيجة (2-2)، إلا أن آرسنال لا يزال محافظًا على الصدارة، برصيد 26 نقطة، مبتعدًا عن مانشستر سيتي "الوصيف" بفارق أربع نقاط.

    آرسنال سيكون على موعد مع اختبارات صعبة، عقب العودة من فترة التوقف الدولي، حيث يواجه توتنهام في 23 نوفمبر، في البريمييرليج، ثم يصطدم ببايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، في 26 نوفمبر، ثم يعود للدوري بعد أربعة أيام، ليواجه تشيلسي في ديربي شمال لندن.

