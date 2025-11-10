الذكاء الاصطناعي يساعد آرسنال من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي .. اعتراف مثير من ميكيل أرتيتا!

وأكدت لورا هارفي، مدربة فريق السيدات السابقة بنادي آرسنال، والتي تقود حاليًا فريق سياتل رين في الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات "NWSL" في الولايات المتحدة وكندا، عبر بودكاست "Soccerish"، بأنها تستعين بخدمات ChatGPT، كاشفة عن مدى تأثيره على قراراتها التكتيكية.

وقالت هارفي "ذات يوم، في فترة ما بعد الموسم، كنت أكتب أشياء في ChatGPT، مثل (ما هي هوية سياتل رين؟) وكان البرنامج يقدم لي الإجابة، فقلت "لا أعرف إذا كان هذا صحيحًا أم لا"، ثم سألت: "ما الذي تحتاجين لفعله كي تكوني ناجحة في الدوري الوطني؟"، أسئلة واسعة النطاق حقًا.

وأضافت "ثم كتبت (ما هو التشكيل الذي يجب أن ألعب به كي أتغلب على فرق الدوري الوطني؟"، فظهرت كل الفرق في الدوري والتشكيل الذي يجب أن أتبعه، وبالنسبة لفريقين - لن أفصح عنهما لأنهما سيعرفان - كان الجواب "يجب أن تلعب بـ5 مدافعين"، ففعلت ذلك، دون مزاح، هذا هو سبب قيامي بذلك".

وتابعت هارفي "كان ذلك في بداية الموسم، وأخبرت الطاقم التدريبي بهذا الأمر، أنا لا أمزح، فهذا ما فعلته، وكان ردهم (أمر مثير للاهتمام)، بحثنا في الأمر، ودرسناه بعمق، وفكرنا في كيفية تطبيقه. وقررنا تجربته، وأعجبنا. لقد نجح الأمر، وفزنا بالمباراة. التقنية لم تخبرك كيف تلعب أو ماذا تفعل أو شيء من هذا القبيل، ولكن الأمر كان مثل "هذا ما نقوله لك لتفعله"، فقلت "حسنًا"، وهذا ما دفعني للبحث في الأمر، لقد بحثت في الأمر حقًا".