بعد القادسية .. نادٍ آخر في دوري روشن يستعد لإقالة مدربه!

وأصدر نادي القادسية، بيانًا رسميًا، أعلن فيه عن توصله لاتفاق على إنهاء العلاقة مع المدير الفني لفريق الكرة الأول، ميشيل جونزاليس، عقب عملية مراجعة مخططة، قادتها الإدارة التنفيذية للنادي ومجلس الإدارة، وركزت على ضمان استمرار تطور الفريق بما يتماشى مع طموحات النادي طويلة المدى، وأهدافه الاستراتيجية الأوسع.

ووجه مجلس إدارة القادسية الشكر إلى ميشيل، واعتباره دائمًا جزءًا من العائلة القدساوية، فيما يعمل النادي بوتيرة متسارعة على تعيين مدير فني جديد في القريب العاجل.

وجاء قرار القادسية بإنهاء الارتباط العقدي مع ميشيل، بالتزامن مع فترة التوقف، التي تشهد مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025"، فضلًا عن تأجيل مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن، بعد تأهل المنتخب الأول إلى نصف النهائي.

ولم يتأخر النادي المملوك لعملاق النفط "أرامكو" في اختيار مدربه الجديد، حيث أجمعت عديد المصادر الصحفية على توصله لاتفاق مع الإنجليزي برندان رودجرز على تولي مهمة تدريبه خلفًا للإسباني الراحل، لكن دون الكشف عن تفاصيل العقد.