أعلن نادي القادسية السعودي مساء أمس انفصاله عن مدربه ميشيل جونزاليس بعد علاقة تعاقدية استمرت لعامين ونصف تقريبًا وشهدت تتويج الفريق بدوري الدرجة الأولى السعودي وصعوده لدوري روشن، ومما يبدو أن الإسباني لن يكون المدرب الأجنبي الأخير الذي سيرحل عن الملاعب السعودية في الفترة الحالية!
بعد القادسية .. نادٍ آخر في دوري روشن يستعد لإقالة مدربه!
القادسية يُقيل ميشيل ويتفق مع بديله
وأصدر نادي القادسية، بيانًا رسميًا، أعلن فيه عن توصله لاتفاق على إنهاء العلاقة مع المدير الفني لفريق الكرة الأول، ميشيل جونزاليس، عقب عملية مراجعة مخططة، قادتها الإدارة التنفيذية للنادي ومجلس الإدارة، وركزت على ضمان استمرار تطور الفريق بما يتماشى مع طموحات النادي طويلة المدى، وأهدافه الاستراتيجية الأوسع.
ووجه مجلس إدارة القادسية الشكر إلى ميشيل، واعتباره دائمًا جزءًا من العائلة القدساوية، فيما يعمل النادي بوتيرة متسارعة على تعيين مدير فني جديد في القريب العاجل.
وجاء قرار القادسية بإنهاء الارتباط العقدي مع ميشيل، بالتزامن مع فترة التوقف، التي تشهد مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025"، فضلًا عن تأجيل مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن، بعد تأهل المنتخب الأول إلى نصف النهائي.
ولم يتأخر النادي المملوك لعملاق النفط "أرامكو" في اختيار مدربه الجديد، حيث أجمعت عديد المصادر الصحفية على توصله لاتفاق مع الإنجليزي برندان رودجرز على تولي مهمة تدريبه خلفًا للإسباني الراحل، لكن دون الكشف عن تفاصيل العقد.
إقالة جديدة في دوري روشن
الصحفي خالد الرشيد أكد عبر منصة إكس أن مدرب القادسية لن يكون الأخير الراحل عن دوري روشن السعودي هذا الموسم.
الرشيد أفاد أن نادٍ آخر في دوري روشن يستعد للإعلان عن إقالة مدربه حال تعثر الفريق في المباراة القادمة، لكنه لم يكشف عن هوية النادي أو المدرب.
المتابعون تسابقوا في تخمين المدرب المهدد بالرحيل، وقد صبت جل الترشيحات في صالح كريستوف جالتييه المدير الفني لنادي نيوم الذي صعد هذا الموسم لدوري روشن ويُقدم أداءً ونتائج أقل كثيرًا من المتوقع.
نيوم يتواجد ثامنًا في جدول ترتيب دوري روشن السعودي حاليًا، حيث لم يجمع سوى 14 نقطة من 9 مباريات بانتصاره في 4 مباريات وتعادله في مباراتين وخسارته 3 مباريات.
- Getty Images Sport
المنافسة في دوري روشن هذا الموسم
يُحكم النصر سيطرته على دوري روشن السعودي هذا الموسم، إذ استطاع الفوز في جميع مبارياته التسعة في المسابقة حتى الآن ليتصدر جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، وهو نجاح يُحسب لمدربه الجديد جورج جيسوس صاحب النجاحات الكبيرة مع الهلال.
ويُحاول الهلال اللحاق بجاره، إذ يمتلك 23 نقطة في المركز الثاني، وقد فقد نقطتين بالتعادل مع القادسية والأهلي ولكنه لم يخسر أي مباراة حتى الآن.
ويتواجد التعاون ثالثًا برصيد 22 نقطة وهو مفاجأة الموسم والحصان الأسود، الأهلي يمتلك 19 نقطة في المركز الرابع وهو الفريق الثالث والأخير الذي لم يذق طعم الخسارة حتى الآن ولكن سلسلة تعادلاته المخيبة أبعدته عن الصدارة، وبعدهما يأتي القادسية خامسًا بـ17 نقطة.
الحالة الأغرب في دوري روشن هذا الموسم بطلها الاتحاد، المتوج بالثنائية المحلية في الموسم الماضي، حيث لم يجمع سوى 14 نقطة تضعه في المركز السابع بفارق الأهداف عن الخليج السادس ونيوم الثامن.
وتشهد البطولة تألق العديد من النجوم على رأسهم جواو فيليكس نجم النصر وهداف الدوري حتى الآن بـ11 هدفًا، وبالطبع زميله ومطارده في صراع الهدافين، كريستيانو رونالدو، صاحب الـ10 أهداف، ونجم الخليج جوشوا كينج صاحب الـ9 أهداف.
لوران بلان كان الضحية الأبرز في دوري روشن بين المدربين، حيث أقاله الاتحاد بعد تراجع النتائج وتعاقد مع سيرجيو كونسيساو، وقد سار القادسية على نهج حامل اللقب وأقال مدربه يوم أمس، ميشيل جونزاليس، واقترب من الإعلان عن التعاقد مع برندان رودجرز المدرب السابق لليفربول.
القادم في دوري روشن
أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن قرارها بتأجيل مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن للموسم الرياضي 2025-2026، حيث ستقام المباريات خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير 2026، بدلًا من موعدها الأصلي الذي كان مقررًا بين 19 و21 ديسمبر 2025.
ووفقًا لبيان الرابطة، يأتي هذا التأجيل انسجامًا مع التعميم الصادر عن الرابطة بتاريخ 25 نوفمبر 2025، والذي نص على إمكانية تعديل جدول الدوري في حال تأهل المنتخب السعودي الأول إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب، وهو ما تحقق بالفعل بعد مشوار ناجح للأخضر في البطولة.
الجولة الـ11 من دوري روشن ستنطلق يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر القادم، وستستمر على مدار اليومين التاليين، وخلالها المتصدر، النصر، أمام الأخدود، فيما يخوض الهلال مواجهة صعبة ضد الخليج، ويلعب الأهلي خارج ملعبه أمام الفتح، فيما يستضيف جاره الاتحاد فريق الشباب في جدة.