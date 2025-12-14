في واقعة طريفة، التقت "كتيبة أشباه اللاعبين العالميين" المصرية بالنجم البرازيلي روبرتو فيرمينو؛ مهاجم السد القطري، الذي رغم المفاجأة، تمكن من مجاراتهم ومناداتهم بأسماء نجوم العالم.
فيديو | كوميديا مصرية نالت من ميسي ومبابي .. روبرتو فيرمينو يتعرف على "أشباه اللاعبين العالميين"
ما القصة؟
يشتهر المصريون بالنكات وخفة الظل، واستغلال الأحداث للمزاح والضحك، وعملًا بالمثل الشعبي المصري الشهير "يخلق من الشبه 40"، قاموا باستخراج "أشباه اللاعبين العالميين"، أي أكثر شخصية تشبه نجم بالساحرة المستديرة، من بينهم.
القصة بدأت بمزاح، وتطورت لصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لـ"أشباه اللاعبين"، يقومون خلالها باستعراض مهاراتهم الكروية، والتي غالبًا ما تقابل بالسخرية قياسًا على المستوى العالمي للنجوم المحترفين، وكذلك يتناولون من خلالها بعض الفيديوهات الكوميدية، كـ"ماذا سيحدث عندما يواجه هذا النجم ذاك؟" وما شابه.
ومن هذه الكتيبة خرج أشباه محمد صلاح، ليونيل ميسي، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، أنطونيو روديجر، أليسون بيكر، فيرجيل فان دايك وغيرهم.
ماذا حدث مع فيرمينو؟
كتيبة "أشباه اللاعبين العالميين" المصرية حرصت على الالتقاء بأحد أصدقاء محمد صلاح القدامى في ليفربول؛ روبرتو فيرمينو، وهو ما حدث بالفعل..
تلك الكتيبة ضمت أشباه فيرجيل فان دايك، أليسون بيكر؛ ثنائي ليفربول، وكيليان مبابي؛ نجم ريال مدريد، بجانب ليونيل ميسي؛ قائد إنتر ميامي.
من جانبه، تعامل فيرمينو مع الموقف بروح مرحة، حيث استقبلهم بابتسامة عريضة على وجهه، بل وقام بمناداة كل منهم باسم شبيهه من اللاعبين العالميين، في فيديو لقى رواجًا وتفاعلًا واسعًا من الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
هذا اللقاء المفاجئ جاء على هامش مواجهة فلامنجو البرازيلي لبيراميدز المصري في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، الذي انتصر به الأول، أمس السبت.
فيرمينو واحترام مصري خاص
سعادة تلك الكتيبة بملاقاة روبرتو فيرمينو ليس فقط لأنه كان أحد نجوم العالم في كرة القدم، إنما علاقته بالمصريين كافة حملت طابعًا خاصًا في ظل علاقته بمحمد صلاح؛ جناح الريدز..
الثنائي المصري والبرازيلي تزامل في النادي الإنجليزي بين عامي (2017 و2023) قبل أن يرحل فيرمينو نحو الأهلي السعودي، بينما لا يزال مو مواصلًا مسيرته مع الريدز.
وكوّن صلاح وفيرمينو بجانب الجناح السنغالي ساديو ماني "مثلث رعب" للخصوم، كُلل بتتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.
لكن علاقة مو وماني لم تكن على ما يرام، باعتراف السنغالي نفسه، الذي أعرب عن غضبه من عدم تمرير صلاح الكرة له في الكثير من الأوقات - بحسب مزاعمه -.
فيما كان فيرمينو من بينهم تربطه علاقة جيدة للغاية بالطرفين، وبصلاح خاصةً، دفعته للتفاعل مع أزمته الأخيرة مع ليفربول، حيث قام البرازيلي بـ"الإعجاب" بأنباء الصلح الذي تم بين مو والمدير الفني الهولندي أرني سلوت.
ما هي أزمة صلاح في ليفربول؟
مطلع الأسبوع الماضي، فجر محمد صلاح أزمة كبرى في ليفربول، بعدما احتفظ به سلوت على مقاعد البدلاء خلال مواجهة ليدز في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي، وهو الوضع المستمر للمباراة الثالثة على التوالي.
وعقب المباراة، خرج الجناح المصري متهمًا إدارة ناديه بمحاولة "تطفيشه"، مؤكدًا أن تلقى وعودًا في الصيف الماضي، لم يتحقق منها أي شيء.
كذلك اتهم صلاح مدربه الهولندي بمحاولة إيهام الجمهور بأنه سبب النتائج السلبية التي يتعرض لها الريدز في الموسم الجاري، موضحًا أن العلاقة بينهما انقطعت بشكل مفاجئ، بعدما كانت أحاديثهم مستمرة بشكل طبيعي.
على خلفية تلك التصريحات، هاجم بعض اللاعبين السابقين محمد صلاح، ومنهم لاعب ليفربول الأسبق جيمي كاراجر، الذي وصف تصرف صاحب الـ33 عامًا بـ"العار"، وهو بالأساس من ينتقده في أكثر من مناسبة حتى قبل تلك الأزمة، حتى قال عنه المصري من قبل إنه "مهووس بي".