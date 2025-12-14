فيديو | كوميديا مصرية نالت من ميسي ومبابي .. روبرتو فيرمينو يتعرف على "أشباه اللاعبين العالميين"

يشتهر المصريون بالنكات وخفة الظل، واستغلال الأحداث للمزاح والضحك، وعملًا بالمثل الشعبي المصري الشهير "يخلق من الشبه 40"، قاموا باستخراج "أشباه اللاعبين العالميين"، أي أكثر شخصية تشبه نجم بالساحرة المستديرة، من بينهم.

القصة بدأت بمزاح، وتطورت لصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لـ"أشباه اللاعبين"، يقومون خلالها باستعراض مهاراتهم الكروية، والتي غالبًا ما تقابل بالسخرية قياسًا على المستوى العالمي للنجوم المحترفين، وكذلك يتناولون من خلالها بعض الفيديوهات الكوميدية، كـ"ماذا سيحدث عندما يواجه هذا النجم ذاك؟" وما شابه.

ومن هذه الكتيبة خرج أشباه محمد صلاح، ليونيل ميسي، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، أنطونيو روديجر، أليسون بيكر، فيرجيل فان دايك وغيرهم.