ميسي أمام كانساس سيتي .. سحره قهر الصقيع وهدف بمذاق برشلونة في المباراة "الأبرد" بمسيرته!

الطقس لم يؤثر على النجم الأرجنتيني

في واحدة من أكثر المباريات برودة في تاريخ ليونيل ميسي، إلا أن نجم إنتر ميامي نجح في قيادة فريقه للفوز على سبورتينج كانساس سيتي في كأس أبطال الكونكاكاف.

المباراة التي جمعت بين الفريقين في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، أقيمت في ظروف جوية صعبة للغاية، حيث وصلت درجة الحرارة في مدينة كانساس إلى 15 و17 تحت الصفر، وسط رياح شديدة للغاية أثرت على الجميع "إلا ميسي".

الصقيع لم يمنع ليو من التألق، حيث سجل هدف الفوز المذهل من تمريرة مميزة لزميله المخضرم سيرجيو بوسكيتس، ليخرج فريق المدرب خافيير ماسكيرانو فائزًا بذكريات ناديه السابق برشلونة.