أوروجواي والأرجنتين .. "شبيه ميسي" يقتل المباراة بسحره ومشاكل داروين نونيز أكبر من ليفربول!

دعونا نرفع القبعة لسكالوني

غاب ليونيل ميسي عن الأرجنتين، لذلك احتاج المدرب ليونيل سكالوني وفريقه إلى بطل، ليظهر تياجو ألمادا لاعب ليون الفرنسي من أجل أداء هذه الوظيفة على أكمل وجه.

نجم إنتر ميامي غاب عن مواجهة أوروجواي، وسيغيب أيضًا عن كلاسيكو أمريكا الجنوبية أمام البرازيل لعدم جاهزيته، ولكن لا توجد مشكلة، هناك من يقوم بالمهمة بدلًا منه!

الأرجنتين خاضت اختبارًا غاية في الصعوبة أمام أوروجواي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، ونجحت في الفوز بهدف دون رد، لتواصل طريقها الناجح في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.