ميسي أمام أورلاندو سيتي .. فرصة غريبة أهدرها الاستعراض ومشاهد تدعو للقلق قبل انطلاق الموسم

أداء متوسط من الأرجنتيني

واصل فريق إنتر ميامي استعدادته إلى النسخة القادمة من الدوري الأمريكي، بالتعادل الإيجابي مع نظيره أورلاندو سيتي، في المواجهة التي جمعت بينهما في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، بمشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

أورلاندو سيتي سجل أولًا من هجمة مرتدة منظمة بشكل جيد عن طريق مارتن أوجيدا، قبل أن يرد إنتر بعدها بوقت قصير بالتعادل عن طريق تاديو أليندي من تبادل سريع للكرة مع لويس سواريز.

خطأ هيكتور مارتينيز مدافع إنتر ميامي منح أورلاندو فرصة التسجيل مرة أخرى، ليتمكن راميرو إنريكي من إضافة الهدف الثاني من مسافة قريبة.

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وفي الوقت الذي كانت تسير فيه الأمور نحو نهاية المباراة بخسارة إنتر ميامي، سجل فافا بيكولت التعادل لتنتهي المباراة 2/2، ولكن وسط كل ذلك، أين كان ميسي؟