مرموش إلى برشلونة؟ طريقان أمام المصري للهروب من هالاند وخطر "توريس" يهدد تكراره لقصة جوليان ألفاريز

بعد ارتباطه بالرحيل عن مانشستر سيتي في يناير الماضي إلى أحد الأندية داخل الدوري الإنجليزي، يعود اسم عمر مرموش للتداول من جديد بالسوق، ولكن نحو خطوة أكبر!

برشلونة أصبح مهتمًا بالتعاقد مع الدولي المصري الصيف القادم، في ظل مساعي النادي الكتالوني للعثور على مهاجم جديد، لخلافة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يبتعد بالتدريج عن البقاء لعدم الدخول في أي محادثات حول تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو القادم.

الحلم الأكبر لعشاق برشلونة كان النجم النرويجي إرلينج هالاند، ولكن بعيدًا عن لغة الأحلام والتمنيات، مهاجم مانشستر سيتي من "المستحيل" جلبه لعدة أسباب، أهمها النواحي المالية وقيمة الصفقة والراتب، بالإضافة إلى عقده الطويل في ملعب الاتحاد.

ولكن ماذا عن زميله الذي أصبح جاء وأصبح مهمشًا في الفريق بسبب هالاند نفسه؟