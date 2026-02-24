Goal.com
مباشر
MarmoushGoal Ar Only GFX
علي سمير

مرموش إلى برشلونة؟ طريقان أمام المصري للهروب من هالاند وخطر "توريس" يهدد تكراره لقصة جوليان ألفاريز

ليست المرة الأولى التي يظهر فيها المصري على رادار النادي الكتالوني

بعد ارتباطه بالرحيل عن مانشستر سيتي في يناير الماضي إلى أحد الأندية داخل الدوري الإنجليزي، يعود اسم عمر مرموش للتداول من جديد بالسوق، ولكن نحو خطوة أكبر!

برشلونة أصبح مهتمًا بالتعاقد مع الدولي المصري الصيف القادم، في ظل مساعي النادي الكتالوني للعثور على مهاجم جديد، لخلافة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يبتعد بالتدريج عن البقاء لعدم الدخول في أي محادثات حول تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو القادم.

الحلم الأكبر لعشاق برشلونة كان النجم النرويجي إرلينج هالاند، ولكن بعيدًا عن لغة الأحلام والتمنيات، مهاجم مانشستر سيتي من "المستحيل" جلبه لعدة أسباب، أهمها النواحي المالية وقيمة الصفقة والراتب، بالإضافة إلى عقده الطويل في ملعب الاتحاد.

ولكن ماذا عن زميله الذي أصبح جاء وأصبح مهمشًا في الفريق بسبب هالاند نفسه؟

  • GFX Julian Alvarez Erling HaalandGetty/GOAL

    الأبواب مغلقة أمام الهدف الأول .. والثاني أيضًا!

    الحديث عن هالاند تلاشى فورًا بعد ظهوره بفترة قليلة، ليبدأ برشلونة البحث عن خطة واقعية للتعاقد مع هداف لخلافة ليفاندوفسكي، وظهر جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد كخيار بديل للنرويجي.

    صحيفة "سبورت" الإسبانية قالت إن إدارة برشلونة تدرك جيدًا مدى صعوبة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني، خاصة وأن أتلتيكو مدريد أكد للعملاق الكتالوني أنه لا يخطط لبيعه بأي شكل من الأشكال.

    وحتى إن وافق النادي على التفاوض من أجل رحيل نجمه، فمن المتوقع أن يطالب بـ150 مليون يورو للتخلي عن خدماته، وهو رقم لا يمكن لبرشلونة دفعه، وسيحتاج وقتها إلى معجزة أو ضغط مكثف من ألفاريز لتخفيض السعر.

    كل هذه التعقيدات جعلت المدير الرياضي ديكو يبحث عن حلول بديلة بعيدًا عن الأهداف التقليدية والمعروفة للجميع، وواجه أزمة كبيرة بسبب قلة المهاجمين الهدافين من الطراز الرفيع في العالم، خاصة "المتاحين منهم".

    ولذلك، تم اللجوء إلى فكرة مرموش، هداف متمرس مع آينتراخت فرانكفورت، ولم ينجح عندما قرر اتخاذ خطوة أعلى في مانشستر سيتي، بسبب كثرة الخيارات الهجومية لدى المدرب بيب جوارديولا.

    • إعلان
  • Manchester City v Newcastle United - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport

    ليست المرة الأولى

    اهتمام برشلونة بمرموش ليس وليد اللحظة، النادي يراه من اللاعبين المناسبين للفريق رياضيًا واقتصاديًا أيضًا، وسبق له متابعته مع فرانكفورت، بعد تألقه اللاعب في البوندسليجا وسجله التهديفي المميز، حيث سجل 37 هدفًا في 37 مباراة مع فريقه السابق، ولعب 20 تمريرة حاسمة.

    صحيفة "سبورت" كشفت عن اهتمام برشلونة بضم اللاعب في حالة رحيل ليفاندوفسكي بعد موسمه الثالث في النادي، ولكن مرموش وقع لمانشستر سيتي في صفقة تصل قيمتها إلى حوالي 75 مليون يورو في يناير 2025.

    وحتى بعد انضمامه لسيتي لا يزال الاهتمام متزايد بصاحب الـ27 سنة الذي يعاني من قلة اللعب والاكتفاء بدور البديل في ظل وجود إرلينج هالاند وفيل فودين وريان شرقي وسافينيو وجيريمي دوكو وأنطوان سيمينيو وغيرهم.

    اللاعب بدأ كأساسي في 5 مباريات فقط بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، والتألق المبهر لسيمينيو القادم في يناير من بورنموث، يؤكد أن هذا الأمر سيتواصل في المواسم القادمة، وسيبقى المصري بدوره الثانوي في ملعب الاتحاد.

    وهو ما يضع الكرة في ملعب مرموش، هل يبقى بهذا الدور بفريق سيضيف بعض البطولات إلى رصيده في المستقبل؟ أم يتخذ خطوة أخرى لإنعاش مسيرته؟

  • Manchester City v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    طريقان أمام مرموش

    هناك مفارقة في حالة عمر مرموش ومانشستر سيتي وبرشلونة، لأن هناك رابط غريب في فكرة انتقاله إلى الفريق الكتالوني في الميركاتو الصيفي القادم، في خيار أقل تكلفة من هالاند وألفاريز.

    الفكرة هنا، هي أن مرموش قد يسير في طريق ألفاريز نفسه، حيث انتقل الأرجنتيني لمانشستر سيتي وهو أحد أهم المواهب في أمريكا الجنوبية، ولكنه عانى في ظل وجود هالاند ولم يلعب بصفة أساسية.

    الجميع كان يعرف قيمة ألفاريز، المشكلة كلها هي أنه لم يتواجد في المكان المناسب، لذلك قرر أتلتيكو مدريد ودييجو سيميوني المراهنة عليه، لتنجح الفكرة بشكل لم يتصوره الكثير من المتابعين، ويصبح اللاعب من أهم المهاجمين في العالم.

    هذا الطريق قد يسلكه مرموش، برشلونة سيتيح له فرصة اللعب كأساسي وفريق ينافس على كافة البطولات، وهانزي فليك يحتاجه في حالة التخلي عن ليفاندوفسكي، كما أن الدولي المصري متعدد المراكز ويجيد اللعب على الأجنحة وخلف المهاجم، مما يمنح الألماني الكثير من المميزات.

    ولكن هناك طريق آخر قد يسلكه مرموش في برشلونة، وهو فيران توريس الذي انضم لسيتي بسمعة جيدة أيضًا في 2020، وانتقل بعدها للنادي الكتالوني في 2022 مقابل 55 مليون يورو.

    توريس لاعب متعدد الاستخدامات مثل مرموش، ولم يحصل على فرصته الكاملة في سيتي، ولكنه لم يفعل مثل ألفاريز، واكتفى بدور "اللاعب الجيد" الذي يمكنه إحداث التأثير في بعض المناسبات.

    رغم أن فيران يبلغ من العمر 25 سنة فقط، ورصيده التهديفي جيد هذا الموسم بإحراز 16 هدفًا، إلا أن الجميع يعلم أنه ليس كافيًا لبرشلونة والنادي بحاجة إلى لاعب أفضل يمكن الاعتماد عليه في المواعيد الكبرى.

    يواجه مرموش خطر أن يكون فيران توريس الجديد ومجرد إعادة تدوير لتجربته، ويفشل في استعادة بريقه مرة أخرى والسير على خطى ألفاريز، ولكن بكل تأكيد هي خطوة تستحق المجازفة والمخاطرة من أجلها!

الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
فياريال crest
فياريال
فياريال
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليدز يونايتد crest
ليدز يونايتد
ليدز
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
0