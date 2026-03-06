"موهبة رائعة بكل بساطة" - هدف مانشستر سيتي وبرايتون يزدهر مع إشادة مدرب كولن بتقدم المراهق المذهل منذ انطلاقته في الدوري الألماني

لا يزال كواسنيوك مقتنعاً بأن التعامل الصبور مع الموهبة الألمانية-اللبنانية هو أفضل طريقة لضمان النجاح على المدى الطويل. وشدد المدرب على أن رفاهية اللاعب ونموه التكتيكي يظلان الهدفين الأساسيين للطاقم الفني أثناء دمجه في تشكيلة الفريق الأول.

وقال كواسنيوك في مقابلة مع RTL/ntv و sport: "في النهاية، الأمر يتعلق دائماً باللاعب، وكيف يمكننا دمج سعيد الملا في الهيكل العام وفي نفس الوقت تشجيعه وتحديه، لأنه ببساطة موهبة رائعة. أعتقد أننا قمنا بعمل جيد في هذا الصدد في الماضي".

"هذا ما أراه في ملعب التدريب: أن الفتى مستعد تمامًا للتحسن في العديد والعديد من العناصر. سيكون من الكارثي ألا يرغب في ذلك، لأنك في سن 19 عامًا لا تكون مثاليًا بطبيعة الحال".