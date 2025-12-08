بعد أيام العذاب في مونديال الأندية! .. "فيفا" يتخذ قرارًا رسميًا جديدًا لإراحة اللاعبين بمباريات كأس العالم 2026

وفي هذا السياق.. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيانٍ رسمي، عن استراحة إلزامية مدتها "3 دقائق"، في كل شوط بمباريات كأس العالم 2026.

هذه الاستراحة ستكون لشرب المياه؛ حيث تم إقرارها حتى في المباريات التي ستقام في أجواء باردة، خلال النسخة القادمة من بطولة كأس العالم.

ولن تتوقف الساعة خلال فترات الاستراحة سالفة الذكر؛ ولكن ستُضاف ثلاث دقائق في نهاية كل شوط، كوقت بدل ضائع.

وتم اتخاذ هذا القرار؛ خلال "ورشة العمل" التي أُقيمت في العاصمة الأمريكية واشنطن؛ على هامش قرعة بطولة كأس العالم 2026.

وحظي القرار بدعم جميع الأطراف؛ بما في ذلك الفريق الطبي التابع لـ"فيفا"، مع التركيز بشكلٍ رئيس على سلامة اللاعبين.

ومع ذلك.. ستتيح فترات الراحة للمدربين أيضًا؛ استغلال الوقت لمناقشة الخطط التكتيكية، مع نجومهم.