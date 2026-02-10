موقف نيوكاسل بشأن ساندرو تونالي يكشف عن شائعات بانتقاله إلى مانشستر يونايتد في الصيف مقابل 100 مليون جنيه إسترليني

اتخذ نادي نيوكاسل خطوة حاسمة لوضع حد للتكهنات المتزايدة حول مستقبل لاعب خط الوسط النجم. على الرغم من العاصفة من الشائعات حول انتقال اللاعب الإيطالي إلى نادٍ كبير هذا الصيف، رفض النادي بشدة الرواية التي تصفه بـ"نادي بائع" عرضة لصفقات استغلالية من منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد تم رفض الشائعات التي تشير إلى أن النادي قد حدد سعر 100 مليون جنيه إسترليني للاعب باعتبارها غير دقيقة، وفقًا لتقرير INews، حيث أكد كبار المسؤولين في سانت جيمس بارك، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، أن اللاعب ببساطة غير معروض للبيع.

يمر النادي حاليًا بموسم انتقالي صعب، لكنه لا يزال ثابتًا في التزامه تجاه اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا. تعتبر إدارة نيوكاسل تونالي حجر الزاوية في رؤيتها طويلة المدى، وهي غير مستعدة للنظر في أي عروض مهما كان المبلغ المعروض. يُنظر إلى هذا الموقف المتشدد على أنه اختبار حاسم لسلطة النادي، خاصة أنه يسعى إلى تجاوز أخطاء التعاقدات الأخيرة وترسيخ مكانته كقوة ثابتة في قمة كرة القدم الإنجليزية.