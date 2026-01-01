Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
بلال محمد

موقف ألونسو يشعل سوق الانتقالات وسط قلق بيريز .. موهبة ريال مدريد يطرق باب الفريق الأول ولكن!

موهبة ريال مدريد على رادار العديد من الأندية...

يعود ريال مدريد، إلى مباريات الدوري الإسباني بعد نهاية العطلة الشتوية، وسيخوض مباراة قوية أمام ريال بيتيس، في الجولة السابعة عشر من الليجا بخط هجوم منهك.

سيفتقد ريال مدريد، لخدمات هدافه كيليان مبابي، بسبب الإصابة في الركبة، كما سيغيب براهيم دياز بسبب مشاركته في كأس الأمم الإفريقية، وإعارة إندريك إلى ليون، مما يجعل خط هجوم الملكي، يتأثر بشكل ملحوظ في مواجهة ريال بيتيس، وربما أيضاً في كأس السوبر الإسباني، لكن الأمل يأتي دائمًا من فريق الشباب.

  • Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    موهبة ريال مدريد تطرق باب الفريق الأول

    بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن موهبة ريال مدريد، سيزار بالاسيوس، قد يكون الأمل للفريق الأول خلال تلك الفترة العصيبة، خاصة وأنه يتمتع بقدرات تهديفية عالية، ويتصدر قائمة هدافي فريق الرديف، بعد تسجيله سبعة أهداف وصناعة ثلاثة آخرين، بالرغم من أنه لم يتجاوز الـ 21 من عمره.

    وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن ما يثير القلق في قلوب مشجعي ريال مدريد، أن المدرب تشابي ألونسو، لم يستدع اللاعب الشاب للفريق الأول حتى الآن، أو حتى للمشاركة في حصة تدريبية واحدة على الأقل، وبالرغم من عدم اهتمام ألونسو، باستغلال قدرات اللاعب، إلا أن هناك عدة اهتمامات خارجية بالتعاقد مع سيزار، منهم فريق في الدوري الألماني، وثلاثة فرق في إسبانيا.

    • إعلان

  • عودة من الباب الكبير

    ويقدم سيزار بالاسيوس، مستويات مميزة وساهم بشكل كبير في عودة فريق رديف ريال مدريد، إلى سابق عهده بعد بداية صعبة للموسم، إذ كان الفريق قد خسر أربع مباريات، بعد أول خمس جولات هذا الموسم، وبحلول الجولة السادسة نجح سيزار، في إظهار كافة إمكانياته بعد أشهر من التعافي من إصابته بالرباط الصليبي، التي تعرض لها قبل عامين، ليسجل في فترة قصيرة أربعة أهداف وتمريرتين حاسمتين، ليصعد بالفريق إلى المراكز المؤهلة إلى التصفيات في وقت قياسي.

  • تضحية من أجل الميرينجي

    كشفت صحيفة "آس" أن سيزار بالاسيوس، يفضل اللعب في مركز رقم 10 وفي بعض الأوقات يظهر في مركز الجناح، إلا أنه هذا الموسم شغل مركز المهاجم الوهمي، في تشكيلة فريق الرديف بناء على طلب المدرب أربيلوا، ليتألق بشكل ملحوظ في مركزه الجديد، مما يؤهله بجدارة إلى التواجد مع الفريق الأول.

    وبالرغم من ارتباط بالاسيسوس، مع ريال مدريد بعقد حتى عام 2027، إلا أن صحيفة "آس" أشارت إلى أن رحيله قد يبدو حتميًا للحصول على فرصة للمشاركة بشكل أساسي، كما حدث في الموسم الماضي مع بعض المواهب مثل جاكبو رامون، وفيكتور مونيوز، الذين يتألقون الآن مع فرق أخرى، ومن قبلهم نيكو باز، المرشح بقوة بالعودة إلى الفريق الأول لريال مدريد.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    موقف ريال مدريد

    يدخل ريال مدريد، مباراة بيتيس، بشعار لا بديل عن الفوز، لمواصلة ملاحقة برشلونة، على صدارة ترتيب الليجا، والحفاظ على آمال الفريق في تحقيق لقب الدوري، حيث يأتي الميرينجي في المركز الثاني من سلم الترتيب برصيد 42 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر، بينما يحتل أتلتيكو مدريد، المركز الثالث ومعه 37 نقطة.

    وبعد نهاية مباراة ريال بيتيس، ستطير كتيبة الفريق الملكي، إلى المملكة العربية السعودية، لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني، والتي سيلعب فيها ريال مدريد، امام نظيره أتلتيكو مدريد، في نصف النهائي، على أن تكون المباراة النهائية يوم 11 يناير، أمام الفائز من مواجهة برشلونة، وأتلتيك بيلباو.

    وستعود كتيبة المدرب تشابي ألونسو، إلى الدوري من جديد، عند استضافة ليفانتي، يوم 17 يناير، ثم مواجهة قوية مع موناكو في دوري أبطال أوروبا، من أجل البحث عن انتصار يدفع بالفريق نحو القمة، وبعدها مواجهة قوية وحاسمة أمام فياريال، ثم ختام مجموعات دوري الأبطال أمام بنفيكا، ومواجهة لها طابع خاص عند مقابلة المدرب جوزيه مورينيو.

الدوري الإسباني
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
ريال بيتيس crest
ريال بيتيس
بيتيس
0