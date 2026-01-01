موقف ألونسو يشعل سوق الانتقالات وسط قلق بيريز .. موهبة ريال مدريد يطرق باب الفريق الأول ولكن!

يدخل ريال مدريد، مباراة بيتيس، بشعار لا بديل عن الفوز، لمواصلة ملاحقة برشلونة، على صدارة ترتيب الليجا، والحفاظ على آمال الفريق في تحقيق لقب الدوري، حيث يأتي الميرينجي في المركز الثاني من سلم الترتيب برصيد 42 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر، بينما يحتل أتلتيكو مدريد، المركز الثالث ومعه 37 نقطة.

وبعد نهاية مباراة ريال بيتيس، ستطير كتيبة الفريق الملكي، إلى المملكة العربية السعودية، لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني، والتي سيلعب فيها ريال مدريد، امام نظيره أتلتيكو مدريد، في نصف النهائي، على أن تكون المباراة النهائية يوم 11 يناير، أمام الفائز من مواجهة برشلونة، وأتلتيك بيلباو.

وستعود كتيبة المدرب تشابي ألونسو، إلى الدوري من جديد، عند استضافة ليفانتي، يوم 17 يناير، ثم مواجهة قوية مع موناكو في دوري أبطال أوروبا، من أجل البحث عن انتصار يدفع بالفريق نحو القمة، وبعدها مواجهة قوية وحاسمة أمام فياريال، ثم ختام مجموعات دوري الأبطال أمام بنفيكا، ومواجهة لها طابع خاص عند مقابلة المدرب جوزيه مورينيو.